Maike Kohl-Richter, die Witwe von Altbundeskanzler Helmut Kohl, sieht sich als Hüterin des Andenkens an den Ludwigshafener CDU-Politiker. Dazu zählt sie offenbar auch das Schicksal der alten Polizei-Wache neben ihrem Haus in Oggersheim. Bei einer Anfrage der RHEINPFALZ dazu an das Kanzleramt schaltete sich Kohl-Richter ein.

Diese ungewöhnliche Geschichte beginnt mit einer einfachen Frage: Wann soll die Polizei-Sonderwache neben dem Kanzler-Bungalow in Ludwigshafen-Oggersheim abgerissen werden? Es ist eine Frage, die nicht