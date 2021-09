Beim Thema Schulschließungen in der Corona-Pandemie liegt Deutschland laut einer Vergleichsstudie international im Mittelfeld. Allerdings zeigen sich Unterschiede zwischen 2020 und dem laufenden Jahr, so die am Donnerstag veröffentlichte Studie „Bildung auf einen Blick 2021“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).

Der Zeitraum, in dem die Schulen vollständig geschlossen gewesen seien, sei in Deutschland sogar relativ kurz ausgefallen, sagte OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher. Allerdings hätten andere Länder wie Frankreich, die Schweiz, Spanien oder Belgien selbst bei teils sehr schwieriger Infektionslage alles daran gesetzt, die Schulen offenzuhalten.An deutschen Grundschulen fiel der Unterricht vom Beginn der Pandemie bis Mitte Mai 2021 an 64 Tagen vollständig aus. Im Durchschnitt der betrachteten 46 OECD- und Partner-Länder war dies an 78 Tagen der Fall. Auch im weiterführenden Schulbereich lagen die deutschen Werte mit 85 Tagen (Sekundarbereich I) und 83 Tagen (Sekundarbereich II) unter dem internationalen Schnitt von 92 und 101 Tagen. Kindertagesstätten waren hingegen in Deutschland mit 61 Tagen häufiger komplett geschlossen als im Schnitt aller untersuchten Länder (55 Tage).

Differenzierte Betrachtung

Anders sieht der Vergleich aus, wenn man auf die Tage schaut, an denen die Schulen nur mit begrenzter Kapazität geöffnet waren. Im Oberstufen-Bereich war dies in Deutschland etwa an 103 Tagen der Fall, während es im OECD-Schnitt nur 57 Tage waren. Insgesamt verzeichnet die Studie für Deutschland in diesem Schulbereich 186 Tage, an denen der Unterricht gestört war.

Schleicher verwies darauf, dass die Schultage in Deutschland selbst zu normalen Zeiten sehr kurz seien, insbesondere im Grundschulbereich. „Weniger Lernzeit führt natürlich nicht automatisch zu schlechteren Lernergebnissen“, betonte der Experte. Lernergebnisse seien immer das Produkt von Quantität und Qualität des Lernangebots.