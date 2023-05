Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Weil keine Förderkriterien festgelegt sind, könnte die AfD-nahe Stiftung Millionen an Steuergeld erhalten

Millionen Euro an Steuergeldern für eine Stiftung, an deren demokratischer Ausrichtung man Zweifel haben muss? Nachdem die AfD im September zum zweiten Mal in den Bundestag eingezogen ist, könnte