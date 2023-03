Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn die Fregatte „Bayern“ an diesem Montag vom Marinestützpunkt Wilhelmshaven in See sticht, bricht ein neues Kapitel deutscher Außenpolitik an. Ziel des Kriegsschiffes ist der Indopazifik.

Mit der Entsendung der „Bayern“ will die Bundesregierung ein Zeichen setzen für sichere Seewege, freien Handel und eine regelbasierte Weltordnung. Zwar soll die siebenmonatige Fahrt