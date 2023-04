Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weißrusslands Staatschef Lukaschenko versucht, seine auf Stimmenfälschungen basierende Bestätigung im Amt mit allen Mitteln zu verteidigen. Entscheidend ist nun der Glaube der Opposition an sich selbst.

Auch Autokratien versuchen, kreativ zu sein. Am weißrussischen Wahlsonntag wurden die Schlangen vor der Abstimmungslokalen länger und länger, am Ende warteten Tausende in Minsk oder