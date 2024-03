Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verfechter der Atomkraft fühlen sich im Aufwind. Sie führen Argumente wie billigeren Strom und eine größere Versorgungssicherheit an. In Europa tut sich hinter den Kulissen einiges; auch in Deutschland kocht das Thema wieder hoch. Doch was verraten nüchterne Zahlen? Und was steckt noch hinter dieser Debatte?

In Deutschland macht sich mittlerweile die CDU wieder stark für die Stromgewinnung mit Hilfe der Kernspaltung. „Wir können zurzeit nicht auf die Option Kernkraft verzichten“,