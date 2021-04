Ein Durchlauferhitzer ist ein elektrisches Gerät, das mit viel Energie und blitzschnell aus kaltem Wasser heißes macht. In der Ministerialbürokratie ist der Begriff „Durchlauferhitzer“ offiziell gar nicht vorhanden, aber alle wissen, was er bezeichnet: ein Büro oder ein Amt, in das Beamte mit niedriger Besoldungsstufe reingehen und nach kurzer Zeit mit einer höheren wieder rauskommen. Ein solcher „Durchlauferhitzer“ sei das Ministerin-Büro von Ulrike Höfken (Grüne), seit 2011 Umweltministerin von Rheinland-Pfalz. Dies behauptete am Dienstag im Umweltausschuss der CDU-Abgeordnete Gerd Schreiner. Dass Schreiner zugleich Generalsekretär seiner Partei ist und die Landtagswahl am 14. März 2021 fest im Blick hat, muss der Vollständigkeit halber erwähnt werden.

Kleinlaut nach der Gerichtsschelte

In Höfkens Ministerin-Büro sei die Fluktuation sehr hoch und es sei mit 25 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ausgesprochen groß für ein Haus mit 330 Beschäftigten. Das Wirtschaftsministerium, so Schreiner zum Vergleich, komme bei 420 Beschäftigten mit 15 Leuten im Büro von Minister Volker Wissing (FDP) aus. Warum es die Beschäftigten im Umweltministerium nicht lange aushalten, wollte Schreiner von Staatssekretär Thomas Griese (Grüne) wissen.

„Danke, dass ich hier Transparenz herstellen kann“, sagte Griese mit freundlichster Stimme. Der Mann ist Krisenkommunikation gewohnt, seit die Beförderungspraxis im Ministerium von keiner geringeren Institution als dem Oberverwaltungsgericht Koblenz als „Willkür“ bezeichnet wurde. „Gutsherrenart“, „Günstlingswirtschaft“ – es gibt kaum ein böses Wort, das die Richter nicht in die schriftliche Begründung ihrer Entscheidung geschrieben haben. Im September ist sie öffentlich geworden – für die Opposition im Landtag ein Fest wie Weihnachten und Geburtstag auf einmal. In einer Aktuellen Debatte im Landtag erklärte Griese schon vor Wochen sehr kleinlaut, dass künftig die gesetzlichen Vorgaben eingehalten würden. Alle Beförderungsstellen sollen ausgeschrieben werden, alle Bewerber eine förmliche Beurteilung erhalten.

60 Leute neu eingestellt, 54 sind gegangen

Nun musste Griese im Umweltausschuss erneut die Personalpolitik erklären: Im Umweltministerium sei zum Beispiel die Stelle des Grundsatzreferenten im Ministerin-Büro angesiedelt, in anderen Häusern sitze er in der Zentralabteilung. Deshalb sei die Anzahl so groß. Dass viele Personen gewechselt hätten, sei mit besseren Stellenangeboten zum Beispiel aus Hessen oder von Verbänden zu erklären. Viele Berufsanfänger kämen frisch von der Uni und suchten bald neue Herausforderungen. Seit 2011 seien 60 Personen für das Ministerin-Büro eingestellt worden, 54 hätten es in dieser Zeit wieder verlassen. Aus einer anderen Statistik, die er vorlegte, geht hervor, dass jährlich ein bis drei Beamte aus dem Ministerin-Büro befördert wurden. Aktuell arbeiten nur zwei Beamte und 23 Angestellte im Nahbereich Höfkens.

CDU setzt auf das Prinzip Thermoskanne

Ob diese Beförderungsquote für einen „Durchlauferhitzer“ spricht oder nicht, darüber gingen die Meinungen zwischen Griese und Schreiner auch am Ende des Tagesordnungspunktes auseinander. Schreiner kündigte eine Große Anfrage der CDU-Fraktion zum Thema Personal und Personalmanagement in der Landesregierung an.

Das klingt nicht nach Durchlauferhitzer, eher nach dem Prinzip Thermoskanne: den vom Oberverwaltungsgericht aufgedeckten Skandal warmhalten, um ihn bis zum Wahltag im März noch mehrfach in dem einen oder anderen Menü zu servieren.