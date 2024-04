Bei der Jahreshauptversammlung 2024 des Pfälzerwald-Vereins am 6. April in der Festhalle Pirmasens gab es nicht nur Freude über die steigende Anzahl an Mitgliedern – zum ersten Mal seit mindestens 13 Jahren – sondern auch Veränderungen beim Verein selbst.

Die Ergebnisse der Neuwahlen:

Hauptvorsitzender bleibt CDU-Politiker Martin Brandl.

Stellvertretende Hauptvorsitzende ist ab jetzt Ute Wilking.

Hauptrechner des PWV: Jürgen Thomas

Und Fachwart für Steuerfragen: Jürgen Thomas

Hauptkulturwart: Hans-Jörg Strang

Hauptnaturschutzwart: Klaus Graber

Hauptwanderwart: Günther Andt

Hauptwart für Geodaten: Martin Schädler

Ohne Bild:

Hauptwegewart: Gerhard Böhl

Rechnungsprüfer: Jürgen Hähn, Reiner Ziegler, Maximilian Marcazzan

Eine neue Ehrung hat der PWV bei seiner Jahreshauptversammlung im April 2024 begründet: Ab jetzt gibt es einen Ehrenbotschafter des Pfälzerwald-Vereins. Geehrt wurde Theo Wieder vom Bezirksverband Pfalz.

