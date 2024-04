Zum ersten Mal seit mindestens 13 Jahren hat der Pfälzerwald-Verein (PWV) wieder mehr Mitglieder als im Vorjahr. Zum Jahreswechsel 2023/2024 gab es ein Plus von 220 Mitgliedern. Das teilt Florian Bilic, Geschäftsführer des PWV-Hauptvereins bei der Jahreshauptversammlung des PWV am 6. April 2024 in Pirmasens mit.

Die Gründe dafür seien vielschichtig, so Bilic. In erster Linie führt er die positive Entwicklung auf das „Engagement und die super Entwicklung auf Ortsgruppenebene“ zurück. Dort gebe es tolle Angebote und die Dynamik sei sehr positiv. Er nennt ein Beispiel: Die Ortsgruppe Wallhalben habe sich eigentlich auflösen wollen. Doch noch bevor es so weit kommen konnte, hat sich ein neues Führungsteam gefunden, das gleich zehn bis zwölf neue Mitglieder eingebracht hat. „Und das ist aktuell kein Einzelfall“, sagt Bilic.

Naturschutz und Pfalzgefühl

Außerdem seien die Themen Naturschutz, Pfalzgefühl und Wandern aktuell sehr präsent. Da dies die Kernthemen des PWV seien, helfe diese Entwicklung dem PWV zusätzlich. „Wenn wir uns da gut platzieren, ist das eine gute Sache“, sagt Bilic. Zudem versuche der Hauptverein generell präsenter zu sein. Und der Generationswechsel in diesem helfe der Entwicklung vermutlich ebenfalls, so Bilic.

Seit wann der PWV jährlich Mitglieder verliert statt sie dazuzugewinnen, sei schwer herauszufinden. Er habe diese Zahlen leider nicht vorliegen. „Mitgliederverwaltung ist für uns ebenfalls ein wichtiges Thema, das wir in naher Zukunft angehen wollen“, sagt Bilic dazu.

Sicher sei er allerdings, dass es mindestens seit 2010 keine positive Entwicklung gegeben habe. Zum Jahreswechsel 2013 auf 2014 hat der Verein noch 493 Mitglieder verloren. Auch 2021 auf 22 sah es mit 535 Mitgliedern nicht besser aus. Die positive Entwicklung hat sich aber im vergangenen Jahr schon abgezeichnet: Da waren es zum Jahreswechsel nur 66 Mitglieder weniger als im Jahr zuvor. „Parallel dazu gab es auch die Auflösung einer Ortsgruppe. Wenn man das herausrechnet, wäre es auch im letzten Jahr schon ausgeglichen gewesen.“

Zum Jahreswechsel 2023/2024 gab es ebenfalls mehrere Auflösungen von Ortsgruppen. Dennoch gibt es ein Plus von 220 Mitgliedern.