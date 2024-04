Beim Wendevorgang in der Hofeinfahrt des Anwesen Hauptstraße 91 in Kapsweyer ist am Samstag zwischen 15.30 und 16 Uhr die Hauswand beschädigt worden, teilt die Polizei mit. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Nummer 06343 93340 oder unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.