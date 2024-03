Weinautomaten stehen auch in der Pfalz vor einigen Weingütern. Wo genau solche Automaten zu finden sind und was es zu beachten gilt.

Wie funktioniert ein Weinautomat?

Wie bei einem Getränke- oder Snackautomaten gibt es auch bei einem Weinautomaten verschiedene Fächer, in denen die Ware hinter einer Glasscheibe in Reihen präsentiert wird. Statt Cola und Müsliriegel sind es hier allerdings verschiedene Weinflaschen, die den Besuchern in den meisten Fällen zu jeder Tages- und Nachtzeit das gesamte Jahr über zur Verfügung stehen. Außerdem sind die Automaten in der Regel gekühlt, sodass der Wein direkt eine gute Trinktemperatur hat. Für den optimalen Wein- und Schorle-„To go-Charakter“ sind viele Automaten auch noch mit Mineralwasser, Dubbegläsern und Korkenziehern bestückt. Um den Jugendschutz einzuhalten, muss mit dem Personalausweis oder dem Führerschein das Alter bestätigt werden. Und: Bei den meisten Automaten kann nur mit Karte gezahlt werden.

Weinautomaten in der Pfalz: Karte

Warum stellen Winzer Weinautomaten auf?

In der Anschaffung kosten Automaten, die sich für den Verkauf von Weinflaschen eignen, schnell einen fünfstelligen Betrag. Das bestätigt auch Volker Griebel, Inhaber des Weinguts Griebel in Bockenheim. 2014 sei er einer der ersten Winzer gewesen, die eine solche Maschine aufstellten. Damals hätte ein Kühlschrank für Weinflaschen mit der erforderlichen Alterskontrolle allerdings erst beim Hersteller angefragt werden müssen. Heute gibt es die Weinautomaten in Serie zu kaufen. Für Griebel lohne sich der Automat auf jeden Fall, und zwar weniger aus finanzieller Sicht als zur Kundengewinnung. „Das Kaufverhalten hat sich geändert. Junge Menschen kaufen eher einzelne Weinflaschen im Supermarkt als ganze Kisten beim Winzer“, sagt Griebel. Da wegen einer Flasche aber niemand bei einem Weingut klingele, sei der Automat eine niederschwellige Alternative. Aktuell überlege er sogar, einen neuen Automaten zu kaufen, bei dem auch mit Karte bezahlt werden könne. Bei seinem alten Modell sei das noch nicht möglich.

Der Weinautomat der Mußbacher Winzer steht bei der Firma Bähr Pfalztraube von Alexander Bähr. Archivoto: Mehn

Auch Axel Schäfer vom Weingut Schäfer in Mußbach berichtet, dass der Automat eine neue Art sei, um Kunden anzusprechen. Im Weinautomat Mußbacher Spitzen finden sich seit 2023 Weine von gleich acht Winzern, die zusammen auch die gleichnamige Weinmesse in Mußbach organisieren. „Die Idee für den Automaten entstand schon während Corona, als gar kein direkter Kundenkontakt möglich war“, sagt Schäfer.

Aufgestellt wurde der Automat auf dem Hof der Weinkellerei Bähr-Pfalztraube. „Der Gedanke war, die Weine der Mußbacher Spitzen das ganze Jahr über zugänglich zu machen“, erklärt Jochen Bähr, der das Weinhaus, das ausschließlich alkoholfreie Weine herstellt, zusammen mit seinem Bruder leitet. Und er merkt an, dass auch wegen der steigenden Mindestlöhne für Mitarbeiter der Verkauf über den Automaten attraktiv sei.

Angenommen werde der Weinautomat gut. „Natürlich geht immer noch mehr“, ergänzt er und lacht. Auch Schäfer erwarte keine „Riesenumsätze“ durch den Automatenverkauf. Er sieht den Vorteil des Gemeinschaftsprojekts in Mußbach aber auch darin, dass sich die Winzer als Kollegen statt nur als Konkurrenten sehen.

Hier stehen Weinautomaten in der Pfalz:

Weinhäuschen, Gleisweiler

Betreiber: Weingut Nicklis

Standort: Weinstraße 11, 76835 Gleisweiler

Angebot: Weine vom Weingut Nicklis sowie Traubensaft und Mineralwasser

Wein trifft Schokolade, Maikammer

Betreiber: Weingut Bruno Schreieck und Confiserie Michel

Standort: Bahnhofstraße 26, 67487 Maikammer

Angebot: Weine des Weinguts Schreieck sowie Schokolade und andere Produkte der Confiserie

Weinquelle, Maikammer

Betreiber: Winzerhof Ernst

Standort: Hohlweg 3, 67487 Maikammer

Angebot: Wein, Secco, Mineralwasser und Dubbegläser

Weinautomat, St. Martin

Betreiber: Weingut Gilda Moll

Standort: Totenkopfstraße 45, 67487 St. Martin

Angebot: Weine des Weinguts Moll, außerdem Traubensaft, Sprudel und Schoppengläser mit Korkenzieher

Immer Da!, Edenkoben

Betreiber: Weinhaus Heymanns

Standort: Tanzstraße 29, 67480 Edenkoben (Zugang über Weinstraße)

Angebote: Weine von Heymanns Weinhaus und Mineralwasser

Dorschd-Automat, Kleinfischlingen

Betreiber: Gut von Beiden

Standort: Hauptstraße 25, 67483 Kleinfischlingen

Angebote: Weine und Seccos des Weinguts, die auch kartonweise mitgenommen werden können

Mußbacher Spitzen, Mußbach

Betreiber: Ein gemeinsam bestückter Weinautomat der Mußbacher Weingüter: Altes Weingut Steigelmann, Weingut Schäfer, Weingut Klohr, Weingut Hellmer, Bähr Pfalztraube, Weingut Härle-Kerth und Weingut Buchert

Standort: Bähr Pfalztraube, An der Eselshaut 33, 67435 Neustadt (zwischen Sparkasse und Claudios Eismanufaktur)

Angebot: Weine der beteiligten Weingüter - auch alkoholfrei

Weinautomat Griebel, Bockenheim

Betreiber: Weingut Griebel

Standort: Ballheimer Weg 11, 67278 Bockenheim; Da beim Kauf des Automaten Kartenzahlung noch nicht so verbreitet war, kann nur mit Bargeld in Form von Fünf- und Zehn-Euro-Scheinen bezahlt werden, sagt Betreiber Volker Griebel.

Angebot: Weine, Secco, Traubensaft und Mineralwasser, außerdem Dosenwurst der Landmetzgerei Born, Gurken, Energy-Drinks und Knabbereien

Pfalzomat, Grünstadt-Asselheim

Betreiber: Weingut Felix Mayer sowie Landwirte aus der Region

Standort: Gegenüber dem Weingut Felix Mayer, Weinstraße 22,67269 Grünstadt-Asselheim

Angebot: Weine und saisonale, landwirtschaftliche Produkte

Regiomat Weinhaus Schwaab, Kirrweiler

Betreiber: Weinhaus Hans-Peter Schwaab

Standort: In den Forstgärten gegenüber Haus Nummer 10, 67489 Kirrweiler; Geöffnet hat der Automat laut Auskunft der Betreiber „immer wenn’s hell ist“, sodass er morgens geöffnet, mit Einbruch der Dunkelheit aber auch wieder geschlossen wird, auch während der Öffnungszeiten der Straußenwirtschaft bleibt der Automat geschlossen

Angebot: Weine des Weinhauses, Traubensaft, Wasser und Cola

Vinomat, Einselthum

Betreiber: Weingut Bescher

Standort: Bergstraße 1, 67308 Einselthum; auch Barzahlung möglich

Angebot: Portugieser Riesling, Rivaner, Scheurebe , Kerner Spätlese, Bacchus Kabinett sowie Seccos und Traubensäfte, außerdem Sprudel und Gläser

Regiomat Weingut Kaufmann-Ziegler, Weyher

Betreiber: Weingut Kaufmann-Ziegler

Standort: Josef-Meyer-Straße 4, 76835 Weyher in der Pfalz

Angebot: Burgunder und Rosé sowie Wasser, Knabbereien und Dosenwurst

Regiomat Fritz und Fritzi, Römerberg

Betreiber: Weingut Schmidt

Standort: Schwegenheimer Str. 40, 67354 Römerberg; linkerhand der Einfahrt des Weinguts Schmidt

Angebot: Verschiedene Weine, Weinschorle und Wasser sowie Marmelade, Nudeln, Dosenwurst, Kartoffeln aus Mechtersheim und Eier aus nachhaltiger Hühnerhaltung

Vinomat, Schweigen-Rechenbach

Betreiber: Weingut Oerther

Standort: Hauptstraße 37, 76889 Schweigen-Rechtenbach, linkerhand der Einfahrt des Weinguts

Angebot: Eine wechselnde Auswahl Pfälzer Weißweine und Rotweine

Kennen Sie noch weitere Weinautomaten in der Pfalz? Schreiben Sie uns gerne eine Mail.