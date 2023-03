Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist nur gut ein Jahrzehnt her, da nahm die CDU 17 Sitze im Speyerer Stadtrat ein. Sie stellte den Oberbürgermeister und die Bürgermeisterin. Politisch ging nichts ohne sie in der Domstadt. Heute hat sie den Platz an der Stadtspitze und zuletzt auch den Status als größte Ratsfraktion eingebüßt. Davor gab es ein kleines politisches Beben.

Immerhin elf Mandate im 44er-Stadtrat hatten Christdemokraten noch seit der Kommunalwahl 2019 innegehabt. Dann jedoch verließen seit Juli zuerst Rosemarie Keller-Mehlem, danach Maria