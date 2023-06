Während die private Siebenpfeifferstraße bald gesperrt werden könnte, hat in Zweibrücken jetzt eine weitere Privatstraße einen neuen Eigner. Auch der hat seine ganz eigenen Pläne.

Wenn es eilig ist, darf nichts dazwischen kommen. Das gilt besonders für Rettungs- und Einsatzkräfte. Allerdings gibt es auch Zeitgenossen, die Sicherheitskräfte bei ihrer Arbeit blockieren wollen. Das ist der Pirmasenser Polizei passiert.

Eine weiterers Pirmasenser Traditionsgeschäft schließt. Radio Bruckner macht zum Jahresende zu. Der Totalausverkauf beginnt ab Montag.

Am Sonntag ist Tag der offenen Gartentür. Unter anderem machen Wolfgang Schreiner in Bubenhausen, Felix Hüther in Maßweiler und Florian Pick aus Dellfeld mit.

Schon vier Mal haben Verbrecher in den vergangenen Monaten Geldautomaten in der Südwestpfalz gesprengt. Die Sparkasse bietet als Reaktion darauf nur noch an ausgewählten Stellen Bargeld an. Nicht alle Kunden finden das gut. Der Bankvorstand hat jetzt die Gründe dafür erklärt und wie es weitergeht.

Die Tafel war schon öfter am Limit. Diesmal ist es aber ernst. Vor allem ehrenamtliche Helfer fehlen. Dem Verein macht zudem die Bürokratisierung zu schaffen, auch finanziell.

Im Contwiger Freibad funktioniert die Beckenheizung wieder. Jetzt ist das Ausflugsziel endlich wieder ein richtiges Warmfreibad.

Auf dem Flugplatz Pottschütthöhe wurde eine Cessna-Pilotin bei einem Unfall schwer verletzt.

Im Ortszentrum von Waldfischbach-Burgalben soll die Seniorenresidenz am Alten Rathaus gebaut und im ersten Quartal 2025 an den künftigen Betreiber Alloheim übergeben werden. Während der Bauphase fallen Parkplätze weg.

In Heltersberg hat ein Dachstuhl gebrannt, die Feuerwehr war mit fast 50 Kräften im Einsatz.