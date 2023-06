Wolfgang Schreiners Garten in Bubenhausen hat etwas Mystisches. Besonders stolz ist der 73-Jährige auf die vielen Rosen. Am Sonntag öffnet er die Gartentür für Besucher.

Jeder, der möchte, kann sich am Sonntag, 11. Juni, zwischen 10 und 18 Uhr den Garten voller bunter Blumen in der Wattweiler Straße 9 anschauen. Hausherr Wolfgang Schreiner spricht selbst von einem Naturgarten. Es gibt kein Fleckchen, an dem es nicht blüht. „Schon als ich vor 29 Jahren hier eingezogen bin, waren sehr viele Rosen da.“

Als Wolfgang Schreiner noch als Gefängnisseelsorger arbeitete, war das Gärtnern sein Ausgleich vom Alltag. Alles Negative, das er im Beruf erfahren musste, konnte er bei der Gartenarbeit verarbeiten. Mittlerweile ist er Rentner, das Gärtnern ist und bleibt aber sein Hobby. „Im Garten gibt es immer was zu tun“, sagt der 73-Jährige, just als er ein paar trockene Blätter an einem Strauch entdeckt und abschneidet.

Versteckte Details machen alles noch schöner

Jeder Bereich – bei Schreiner heißen sie Gartenzimmer – ist anders, hat individuelle Sitzgelegenheiten. Und überall sind kleine Details versteckt, die den Garten noch schöner machen. Zum Beispiel die vielen Ton- und Keramikfiguren. „Die macht meine Frau selbst“, erzählt Schreiner. Zu vielen Pflanzen gibt es individuelle Geschichten, etwa zum Oleander, der mal aus dem Urlaub mitgekommen ist, oder Allium, die Schreiner auf einem Gartenmarkt in Holland gekauft hat. Viel gießen tut der Rentner im Garten übrigens nicht – allerhöchstens die Pflanzen in den Tontöpfen. „Die Pflanzen holen sich das Wasser von selbst“, sagt er. Passe einer Blume oder einem Strauch ein Standort nicht, dann wüchsen sie halt irgendwann von selbst an einer anderen Stelle. „Ich lasse der Natur ihren Lauf.“

All die Rosenpflanzen und -bögen erwecken den Eindruck, als gebe es hier hinterm Haus einen kleinen Rosengarten. Wie sehr der 73-Jährige die Zweibrücker Motto-Blume liebt, ist an der Straße zu erkennen: Dort wächst eine meterhohe Kletterrose an der Hauswand. „Ich habe rund 140 Rosenpflanzen.“ Die wohl älteste Pflanze im Garten ist der Ilex-Baum. „Das ist ein Prachtexemplar“, schwärmt Schreiner. Der Baum sei mindestens so alt wie das Haus. „Und das ist Baujahr 1898.“

Tag der offenen Gartentür

Wolfgang und Petra Schreiners Gartentür ist am Sonntag, 11. Juni, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Garten ist hinterm Haus in der Wattweilerstraße 9 in Zweibrücken.