Bei einem Unfall auf dem Vorfeld des Flugplatz Pottschütthöhe wurde am Samstag eine 24 -Jährige schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in die Universitätsklinik Homburg.

Wie die zuständige Polizeiinspektion Waldfischbach auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärt, richten sich Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen Mann. Stand der Erkenntnis sei, dass der Mittfünfziger am Samstag kurz vor Mittag ein in einem Anhänger gelagertes Segelflugzeug mit seiner Zugmaschine auf dem Rollbahn-Vorfeld bewegte und sich aus noch unbestimmten Gründe der Anhänger löste. Er rollte einige Meter weit und erfasste dann eine auf dem Vorfeld parkende Propellermaschine, eine Cessna, drehte sie um die eigene Achse. Durch die Bewegung wurde die an der Maschine stehende Pilotin erfasst und schwer verletzt. Ein herbeigerufener Rettungshubschrauber brachte die Frau in die Uniklinik Homburg, wo sie nach Angaben der Polizei noch behandelt wird. Lebensgefahr bestehe nicht.

Die Cessna sei korrekt abgestellt gewesen, der in Vorbereitung eines Starts befindlichen Besatzung sei kein Vorwurf zu machen, erklärt die Polizei. Die Ermittlungen richteten sich allein gegen den Mittfünfziger.

Außer der schweren Verletzung entstand erheblicher Sachschaden an der Cessna, den die Polizei vorläufig auf 30.000 Euro schätzt.