In Heltersberg ist am Dienstag gegen 17 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben wurden zu einem Dachstuhlbrand in die Straße Am Eberbühl alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Zimmer in der Dachgeschosswohnung eines Doppelhauses in Brand. Die Flammen schlugen bereist durch die durchgebrannten Fenster der Dachgaube in den darüberliegenden Dachstuhl. Die Feuer brachte den Brand schnell unter Kontrolle, auch mit Hilfe einer Drehleiter, mit Hilfe derer die letzten Flammen und Glutnester gelöscht wurden. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, das Nachbargebäude wurde nicht beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Im Einsatz waren die Einheiten Heltersberg, Schmalenberg, Steinalben, Hermersberg und Waldfischbach-Burgalben mit fast 50 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen sowie Polizei und Rettungsdienst.