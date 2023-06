Wenn das Wetter mitspielt, arbeitet Felix Hüther im Garten. Erstmals präsentiert er ihn beim Tag der offenen Gartentür. Auch Florian Pick aus Dellfeld ist wieder dabei.

In Felix Hüthers Garten steckt jede Menge Arbeit. Der Maßweiler ist ein leidenschaftlicher Gärtner. „Wir haben 2018 angefangen, den Garten komplett umzugestalten“, erzählt er. Ganz zu Beginn hatte die Familie eigentlich nur einen schönen Platz für ihren Schwenker-Grill anlegen wollen. Daraus ist dann immer mehr geworden.

„Früher war das hier nur eine Wiese mit ein paar Obstbäumen“, sagt Felix Hüther. Das Grundkonzept seines Gartens beschreibt er als modern-mediterran mit vielen Naturgarten-Arealen. Im Zentrum glitzert der Pool – mit Salz- statt Chlorwasser gefüllt, sagt Hüther. Auf natürliche Art und Weise eben. Weil das Haus direkt am Rand des Maßweiler Buchenwalds steht, kommt es immer mal wieder vor, dass sich Tiere in den Garten und prompt auch in den Pool verirren. Das Salzwasser sorge dafür, dass die Tiere einen unfreiwilligen Schwimmausflug unbeschadet überstehen. Dem mediterranen Stil sind die Palmen und das Pflaster um den Pool herum angelehnt.

Frösche, Kröten und Blindschleichen

Der Pool ist aber nicht das einzige Nass in Hüthers Garten. Zum Wald hin ist ein Teich angelegt. „Das ist sehr naturnah. Und hier leben zahlreiche Tiere. Mindestens einmal in der Woche sehe ich einen Feuersalamander“, sagt Felix Hüther. Auch Frösche, Kröten und Blindschleichen tummeln sich am Teich.

Ein weiterer Höhepunkt ist das Gartenhaus mit Grill-Areal. „Wir haben hier viel Platz für Gartenfeste. Schon bei Familienfesten im kleinen Kreis kommen bei uns um die 50 Leute.“ Für alle gebe es Sitzplätze – am Tisch oder auf der breiten Mauer, auf die dann Sitzkissen gelegt werden.

Für Hüther eine Premiere, für Florian Pick nicht

Unter der Woche ist Felix Hüther beruflich stark eingespannt. Am Wochenende, wenn das Wetter passt, wird dann aber im Garten gearbeitet. „Der Großteil der Freizeit geht für den Garten drauf. Was aber auch nicht schlimm ist.“ Ganz fertig ist Hüther aber noch nicht mit seiner Gartengestaltung. Ob er das jemals wird, glaubt er eher nicht. Für das kommende Jahr ist geplant, die Einfriedung zum Nachbarn mit einer Mauer im mediterranen Stil neu zu gestalten. Die Wand zum Auto-Carport soll neu bepflanzt werden. Für Hobbygärtner kennt Hüther einen guten Tipp: Lieber einmal mehr Arbeit investieren und eine ordentliche Bepflanzung schaffen, dann muss man später nicht mehr so oft Unkraut jäten.

Die Teilnahme am Tag der offenen Gartentür ist für Felix Hüther eine Premiere. Wie viele Leute kommen, vermag er nicht abzuschätzen. „Ich weiß, in anderen Gärten kommen 100 bis 300 Leute. Aber wenn auch nur 50 kommen und es viele gute Gespräche gibt, ist das auch gut.“

Beim Tag der offenen Gartentür ebenfalls wieder mit dabei ist Florian Pick aus Dellfeld. Pick ist hauptberuflich Garten- und Landschaftsbauer, hat sein Hobby zum Beruf gemacht. In den vergangenen Jahren kamen jeweils rund 500 Besucher in Picks Garten, sagt der Dellfelder. Seine Anlage beschreibt er als Landschafts- und Nutzgarten auf rund 1200 Quadratmeter Gesamtfläche.

Tag der offenen Gartentür

Beide Gärten sind am Sonntag, 11. Juni, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Hüthers Garten ist in der Ringstraße 25 in Maßweiler zu finden, die Anlage der Picks in der Hauptstraße 48 in Dellfeld. Der Eintritt ist frei.