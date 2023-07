Die angekündigte „Lebensbeichte“ eines ehemaligen VR-Bank-Mitarbeiters lässt weiter auf sich warten. Dafür hat das Landgericht einen Deal abgelehnt.

Das Rumoren in der Pirmasenser AfD wird immer kräftiger. Der aus der Stadtratsfraktion ausgeschiedene Jürgen Hartmann meldete sich und monierte fehlende Sozialkompetenz des früheren Kreisparteichefs Ferdinand L. Weber. Der wehrt sich.

Das Land Rheinland-Pfalz stellt ein Plätzchen im Zweibrücker Stadtgebiet in Aussicht, an dem die historische Büchersammlung der Zweibrücker Herzöge eine dauerhafte Heimat finden könnte. Denn noch immer grassiert in der Stadt die Befürchtung, dass die Bibliotheca Bipontina für immer aus der Stadt abgezogen bleibt.

Dass eine neue Arztpraxis in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie immer noch nicht eröffnen kann, liegt am Fehlen der Baugenehmigung. Bald soll sie da sein, sagt die Stadt.

Mundart-Autor Wolfgang Ohler hat den Selbstversuch gemacht: Er hat die Künstliche Intelligenz PfalzGBT getestet und gefragt, was sie über ihn als waschechten Zweibrücker so alles weiß. Dabei hat Ohler unter anderem gelernt, dass er „e scheener Batschelor aus’m Pälser Weinland“ sein soll.

Als Politikerin und Gewerkschafterin war sie eine Vorreiterin für die Frauen im Zweibrücker Land. Am Freitag starb Gertrud Manz aus Großbundenbach mit 81 Jahren.

Clara Kaczmarzyk löst Bashar Alheraky als Vorsitzende im Pirmasens Jugendstadtrat ab. Sie will das Gremium wieder präsenter machen und verschiedene Projekte umsetzen – darunter beispielsweise die Pfandringe in der Innenstadt.

Ein Lottospieler aus der Südwestpfalz hat in der Lotto-Ziehung am Samstagabend über 578.000 Euro gewonnen. Eingesetzt hatte er einen niedrigen zweistelligen Betrag.

Die RHEINPFALZ hat die Besucher des Pirmasenser Stadtdiakonietages gefragt, ob es Religion überhaupt noch braucht und was sie für jeden bedeutet. Das sind die Antworten.

Kasten-Bumerang-Test, Pendellauf, Klimmzughang und Zwölf-Minuten-Lauf: Das müssen Polizei-Bewerber in Rheinland-Pfalz absolvieren. In Pirmasens konnten Interessierte den Sporttest unter Anleitung von Polizisten trainieren.

Der Spielgerätehersteller Seibel in Hinterweidenthal hat Verantwortung für Menschen mit Behinderungen, die anderswo wohl keinen Arbeitsplatz bekämen. Denn Seibel ist ein Inklusionsbetrieb, von denen es in der freien Wirtschaft noch nicht sehr viele gibt.