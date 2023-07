Ein Lottospieler Südwestpfalz hat in der Lotto-Ziehung am Samstagabend über 578.000 Euro gewonnen. Das hat die Lottogesellschaft mitgeteilt. Der Gewinner habe die Summe mit einem Normalschein gewonnen, der nur für eine Ziehung galt. Die exakte Gewinnsumme beträgt 578.919 Euro. Eingesetzt wurden dafür 12,35 Euro.

Der Glückspilz tippte die sechs richtigen Zahlen 6, 8, 11, 17, 30 und 39 und hatte den Tipp am vergangenen Freitagvormittag gegen 11 Uhr in einer Annahmestelle im Raum Pirmasens ins Spiel gegeben. Zum Jackpot in Höhe von über drei Millionen Euro fehlte lediglich die richtige Superzahl 1. Da der Schein ohne Kundenkarte abgegeben wurde, muss sich der oder die Glückliche nun bei Lotto Rheinland-Pfalz melden, um den Gewinn geltend zu machen.