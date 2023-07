Dass eine neue Arztpraxis in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie immer noch nicht eröffnen kann, liegt am Fehlen der Baugenehmigung. Bald soll sie da sein, sagt die Stadt.

In einer früheren Rechtsanwaltskanzlei in der Hallplatz-Galerie will die Frauenärztin Tina Weyer-Oberinger eine gynäkologische Praxis des Medizinischen Versorgungszentrums (MV) Südwest eröffnen. Dort möchte künftig auch die Psychiaterin Julia Holzhäuser-Zeller praktizieren. Weyer-Oberinger musste allerdings vorübergehend in Praxisräume in Pirmasens ausweichen, weil in Zweibrücken noch nicht umgebaut werden durfte. Die Genehmigung fehlte.

Laut Stadtsprecher Jens John ging es beim Zweibrücker Bauamt recht flott mit der Bearbeitung des Antrags zum Umbau. Dieser sei am 19. Mai gestellt worden, und bereits drei Tage später habe die Stadt die Antragsteller darauf hingewiesen, dass der Antrag fehlerhaft war und Unterlagen fehlten. Ein überarbeiteter Bauantrag sei dann am 20. Juni bei der Stadt eingegangen.

Vor-Ort-Termin in der Galerie

Die Stadt habe den neuen Antrag geprüft, für gut befunden und ihn dann wie üblich in den Umlauf zu weiteren Behörden gegeben. Diese hätten auch fast alle grünes Licht gegeben, nur das Gesundheitsamt habe noch ungeklärte Fragen gesehen.

Am Montag nun hätten sich Vertreter des Gesundheitsamts und des Bauamts vor Ort die betreffenden Räume in der Hallplatz-Galerie angesehen. Das Gesundheitsamt habe noch am selben Tag eine Stellungnahme geschickt, in der es laut John keine größeren Beanstandungen mehr gibt. Man rechne deshalb damit, die Baugenehmigung sehr bald erteilen zu können, auf jeden Fall noch in diesem Monat.

Wie Ruwen Fritzinger vom Landkreis Südwestpfalz sagte, hatte das Gesundheitsamt beanstandet, dass es in der Ex-Anwaltskanzlei, in der die Arztpraxis entstehen soll, noch wie in einer Kanzlei aussehe. So müssten etwa die Teppichböden dort weg und durch einen abwaschbaren Belag ersetzt werden, auch müsse in jedem Zimmer ein Waschbecken installiert werden. Gravierende Mängel seien das aber nicht, sondern eher leicht zu behebende, so Fritzinger.

Sehr erfreut über die aktuelle Entwicklung zeigte sich Jürgen Knoch, Gesellschafter des MVZ Südwestpfalz. Wenn die Baugenehmigung schriftlich vorliege, könne der Vermieter, der Besitzer der Hallplatz-Galerie, mit dem Umbau beginnen. Ein Zeitfenster habe der Vermieter nicht genannt, sagt Knoch. Die derzeitigen Räume der gynäkologischen Praxis in Pirmasens seien eine absolute Notlösung, „damit wenigstens die Schwangeren betreut werden“, so Knoch. Man werde dort nicht bleiben, halte am Zweibrücken-Plan fest.

Wobei es schon „erschreckend“ sei, so Knoch, wie das Projekt in der Luft hänge wegen „Formalien“. Auf der einen Seite suche man händeringend Lösungen für den drohenden Ärztemangel, auf der anderen Seite lege man Projekten, die der medizinischen Versorgung dienen, Steine in den Weg. Dennoch halte man am Projekt fest und hoffe, dass es nun bald vorangehe, so Knoch.