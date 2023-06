In Großstädten gibt es sie schon öfter. In der Region sind so genannte Tiny Houses noch selten. Es soll sie aber auch bei uns bald mehr geben.

Sehr erfrischend waren die Wassertemperaturen im Freibad Contwig, das am Sonntagmorgen die Saison eröffnet hat. Ein Ausfall der Heizung sorgte für leere Becken. Der Fehler ist noch nicht gefunden.

Wer bei großer Literatur nicht zuerst an Pirmasens denkt, dürfte überrascht sein. Einige schreibende Künstler haben nämlich durchaus einen Bezug zur Stadt. Eine Spurensuche von Goethe bis Loriot lesen Sie hier.

In Waldfischbach-Burgalben drohen kürzere Betreuungszeiten im Kindergarten, weil die baulichen Voraussetzungen fehlen. Eltern schlagen Alarm.

Dass in der Baubranche wegen der Kostenexplosion gerade nicht viel los ist, merkt Bauunternehmer Berthold Staab. Das werde sich aber wieder ändern, einige Preise Materialien seien bereits am Fallen. Seine Firma investiert derweil in die Digitalisierung.

Seit 30 Jahren gibt es den Hauensteiner Kräutermarkt. Am Sonntag lockte die Veranstaltung wieder einige Tausend Garten- und Naturfreunde an den Grillplatz im Dorf.

Bundenthal ist einer von 21 Orten in Rheinland-Pfalz, die als weitere Schwerpunktgemeinden der Dorferneuerung anerkannt wurden. Bürgermeister Daniel Frey sieht darin großes Potenzial – aber auch viel Arbeit auf das Dorf zukommen.

Zehn Jahre ist es her, dass sich drei Schornsteinfegermeister eine gemeinsame Firma gründen. So viel Unsicherheit beim Thema Heizen wie aktuell habe aber noch nie geherrscht, sagen die drei Inhaber der Westpfalzfeger.

Am Donnerstag ist Fronleichnam, ein Hochfest in der katholischen Kirche und nicht mehr in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Sind kirchliche Feiertage eigentlich noch zeitgemäß? Eine Umfrage.

Am Wochenende wird in Pirmasens wieder etwas geboten: Auf dem Schlossplatz haben am Montag die Aufbauarbeiten für das sogenannte City-Event begonnen.