Am Wochenende wird in Pirmasens wieder etwas geboten: Auf dem Schlossplatz haben am Montag die Aufbauarbeiten für das sogenannte City-Event begonnen, das unter dem Motto „Dehääm in Bärmesens“ steht. Die Veranstaltung beginnt am kommenden Freitag und endet am Dienstag, 13. Juni. Los geht es um 18 Uhr mit der Band „Changes“, die den Schlossplatz zum Mitsingen und Mittanzen bringen will. Am Samstag, 10. Juni, 19 Uhr, rockt die Band „Crosstone“ mit der ihr eigenen Mischung aus „Party-RockHopFunk“ los. Möglich machen diesen Auftritt die „Aktion Mensch“ und das Caritas-Förderzentrum „Vinzenz von Paul“. Die Einrichtung am Exerzierplatz lädt am Samstag auch zum „Tag der offenen Tür“ ein. Zum Frühschoppen am Sonntagmorgen, 11. Juni, spielen „Two Big“. Von 13 bis 18 Uhr laden die Pirmasenser Einzelhändler zum Verkaufsoffenen Sonntag. Die Musik dazu liefert „Paddi“ Neumann. International und bunt wird es zum Finale am Dienstagabend, 13. Juni, wenn Pirmasens die Fußballmannschaft aus Uganda mit einem Fackellauf zu den Special Olympics nach Berlin verabschiedet. Dort wird das Team bei der weltweit größten Sportveranstaltung für Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung um Medaillen spielen. Im Rahmen des Host-Town-Programms lernen die Gäste aus Ostafrika vom 11. bis zum 14. Juni Pirmasens und die Pfalz kennen. Zur großen Abschiedsparty im Anschluss an den Fackellauf spielt das Duo „Face to Face“. Die Gastronomie hat täglich ab 11 Uhr geöffnet.