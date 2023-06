Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Donnerstag ist Fronleichnam, ein Hochfest in der katholischen Kirche und nicht mehr in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Sind kirchliche Feiertage vor dem Hintergrund, dass das Christentum in Deutschland zunehmend an Bedeutung und gesellschaftlichem Einfluss verliert, eigentlich noch zeitgemäß? Wir haben Passanten in der Fußgängerzone zu ihrer Meinung hierzu gefragt.

„Natürlich freue auch ich mich, wenn ich frei habe. Aber christliche Feiertage finde ich an sich überholt, da ich kein religiöser Mensch bin, der regelmäßig in