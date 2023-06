Seit 30 Jahren gibt es den Hauensteiner Kräutermarkt. Am Sonntag lockte die Veranstaltung wieder einige Tausend Garten- und Naturfreunde an den Grillplatz im Dorf.

Auf der großen Fläche am Boule- und Grillplatz in Hauenstein ist genug Raum für die Aussteller, ihre frischen Heilkräuter und duftenden Gartenpflanzen sowie für Hunderte Besucher, die sich gleichzeitig auf gemütlichen Bänken durch das Angebot an kräuterhaltigen Speisen probierten. Etwa 40 Aussteller boten vielfältige Kräuter zum Verkosten und Kaufen an. Die Mischung macht’s – von Bio-Kräutern, Kräuterölen, Essig, Destillaten und Kräutertees über Würz-, Heil- und Duftpflanzen bis hin zu Stauden und Keramik für Haus und Garten wurde viel geboten. Um den Hunger vor Ort zu stillen, wurden zum Beispiel Kräuterfrikadellen und Wildkräuterbratwurst verkauft.

Viel ausprobieren

Bürgermeister Michael Zimmermann strahlte schon um die Mittagszeit angesichts der Gäste, die aus der ganzen Pfalz, dem benachbarten Saarland und aus dem Badischen nach Hauenstein kamen. Und wie gewohnt präsentierten sich auch Selbsterzeuger und Hofbesitzer aus dem nahen Elsass mit Spezialitäten – vor allem hausgemachter Käse und Feinkost – im weiten Rund des Marks. Selbst die ersten Frühkartoffeln aus dem vorderpfälzischen Winden fanden ihre Abnehmer, und manche Anbieter meldeten wegen des großen Interesses der Besucher für manche Kräuter und Naturprodukte schon in den frühen Nachmittagsstunden. „ausverkauft“.

Was vom Hauensteiner Kräutermarkt in diesem Jahr bleibt, ist ein gutes Signal für die nächsten Jahre: Die „Hääschdner“ hatten vor 30 Jahren ein glückliches Händchen, als sie diesen Markt kreierten. Er dürfte auch in Zukunft ein Selbstläufer an diesem schönen Ort bleiben, der keiner großen Werbung mehr bedarf: ein überregionaler Geheimtipp.