Ab Dienstag gibt es eine gynäkologische Praxis in Pirmasens. Binnen weniger Tage hat das Medizinische Versorgungszentrum Südwest Praxisräume im Medicenter am Robert-Schelp-Platz eingerichtet, weil die geplante Praxis in Zweibrücken noch dauert.

Nach der Lemberger Straße und Am Sommerwald hat nun die Rodalber Straße vor dem Banana-Building einen mobilen Bordstein bekommen, der Raser ausbremsen soll.

Die Temperaturen steigen immer noch. Derzeit ist die Hitze mitunter kaum noch auszuhalten. Abkühlung kann man sich in einem der Freibäder in und um Zweibrücken verschaffen, die alle innerhalb von 40 Autominuten erreichbar sind. Eine ausführliche Übersicht steht hier.

Die Jugendkunstschule will hässliche Ecken im Zweibrücker Stadtgebiet mit bunten Farben aufhübschen. Ein ganz besonderes Vorzeigeprojekt läuft zurzeit in der Bahnhofsunterführung.

Das hier sind die Abgänger 2023 an der IGS Thaleischweiler Fröschen, und das hier sind die Absolventen der Herzog-Wolfgang-Realschule plus in Zweibrücken.

Ein Projekt der Uni Mainz hat zwölf irische und schottische Studenten nach Hauenstein geführt. Gemeinsam hat die Gruppe den Pfälzerwald kennengelernt und an Projekten zum Thema Klimawandel gearbeitet.