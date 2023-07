Die Herzog-Wolfgang-Realschule plus hat am Donnerstagabend in der Schule am Wacken 131 Abgänger verabschiedet.

Ahmad Al Abed Alhomada Zweibrücken

Yarim Al Hamoud Zweibrücken

Hiba Al Hassoun Zweibrücken

Warda Al Hassoun Zweibrücken

Omar Alabduh Homburg

Mera Aldaywb Zweibrücken

Kseniia Aliabieva Zweibrücken

Abdullah Alwahhab Zweibrücken

Mohamad Alziab Zweibrücken

Giuseppe Antignano Zweibrücken

Antonia Bärbig Rieschweiler-Mühlbach

Alina Barskij Zweibrücken

Melika Bätz Zweibrücken

Jaden Beckmann Zweibrücken

Valentin Berne Gersheim

Luca Simon Bodmer Zweibrücken

Justin Bodmer Winterbach

Aleksandar Rumenov Boev Zweibrücken

Leon Braun Höheischweiler

Sened Brhane Tekle Zweibrücken

Bekim Cukaj Zweibrücken

Roman Davydiuk Wiesbach

Mykhailo Davydiuk Wiesbach

Nadine Dawo Zweibrücken

Alen Denaj Zweibrücken

Roberto Di Stefano Zweibrücken

Cornelius Dort Zweibrücken

Raghad Dubbo Zweibrücken

Kimberly Eich Zweibrücken

Rojar Esen Bechhofen

Havin Esen Bechhofen

Sevin Esen Bechhofen

Mary Facklam Zweibrücken

Dilia Faid Homburg

Evelyn Frichert Zweibrücken

Niklas Frick Zweibrücken

Karina Gaschewa Zweibrücken

Sebastian Georgiu Zweibrücken

Christoph Gilbert Zweibrücken

Kiara Gläsner Zweibrücken

Marvin Hamidovic Zweibrücken

Lea Hartmann Zweibrücken

Marie-Christin Heller Zweibrücken

Jason Marc Herrmann Zweibrücken

Angelina Denise Heß Zweibrücken

Chiara Hoffmann Rieschweiler-Mühlbach

Leoni Hoffmann Zweibrücken

Yousif Hosein Zweibrücken

Lea Sophie Hunsicker Zweibrücken

Armin Isenaj Zweibrücken

Jason Kalz Zweibrücken

Jan-Eric Katt Zweibrücken

Jamie Kerth Zweibrücken

Nidaa Khalaf Zweibrücken

Asmaa Khalaf Zweibrücken

Enrico-Jordan Klensch Zweibrücken

Maik-Leon Knerr Zweibrücken

Levi Kojic Zweibrücken

Mailo Kojic Zweibrücken

Christopher Krämer Althornbach

Sophia Marie Krück Homburg

Emilia Laura Kudla Zweibrücken

Ajdin Kulauzovic Zweibrücken

Neila Kulauzovic Zweibrücken

Alina Kuraieva Zweibrücken

Lidia Lakatush Zweibrücken

Jan-Luca Lembke Zweibrücken

Vanessa Letizia Zweibrücken

Justin Littau Zweibrücken

Laszlo Macega Zweibrücken

Juliana Marie Maldonado Zweibrücken

Julia Malinowska Zweibrücken

Kim Chantalle Mann Zweibrücken

Jana Milena Matle Riedelberg

Selina Maurer Zweibrücken

Nilofar Mehrabi Homburg

Ajdin Merdanovic Zweibrücken

Lara-Sophie Meyer Zweibrücken

Bassam Mfleh Alkhamis Dellfeld

Denis Minin Zweibrücken

Malak Mohamed Zweibrücken

Sanad Mohamed Zweibrücken

Angelina Morell Zweibrücken

Tzem Mousa Kerim Zweibrücken

Yaman Muayad Zweibrücken

Rikardo Muratović Zweibrücken

Leon Näb Zweibrücken

Alicia Nicola Zweibrücken

Mohammad Omar Alassaf Zweibrücken

Charlotte Opp Zweibrücken

Rebecca Paul Zweibrücken

Patryk Pauls Rolbing

Benicio Personnaz Zweibrücken

Mayra Petrus Zweibrücken

Ly Ly Pham Zweibrücken

Ruwim Pilipenko Zweibrücken

Estelle Pütz Homburg

Bruce Redloff Zweibrücken

Lara-Sophie Rein Zweibrücken

Reza Rezai Zweibrücken

Cecile Röntzsch Zweibrücken

Felix Rottmann Zweibrücken

Elena Sanchez Valence Zweibrücken

Julian Sander Bierbach

Nicole Xhendrisa Sata Zweibrücken

Colin Marco Schaab Blieskastel

Selina Schäfer Zweibrücken

Jonas Schiestel Zweibrücken

Damian Schlatter Zweibrücken

Julian Schmidt Zweibrücken

Nathalie Schmitt Zweibrücken

Noah Emmanuel Schulz Zweibrücken

Eva Anna Schulz Zweibrücken

Franziska Sehy Zweibrücken

Elisa Sehy Zweibrücken

Denis Spacky Zweibrücken

Marlon Spies Homburg

Noah Spies Zweibrücken

Michelle Spies Zweibrücken

Paulina Stirbu Zweibrücken

Chiara Strobel Zweibrücken

Abdalrahman Sudi Homburg

Amelia Kinga Sus Zweibrücken

Sarmand Taha Zweibrücken

Oleh Tashkenov Zweibrücken

Marla Tesic Zweibrücken

Diana Tieptielieva Zweibrücken

Mateusz Mirolaw Tondel Zweibrücken

Christian Visitacion Zweibrücken

Tim Wolf Zweibrücken