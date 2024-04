Drei Kinder haben in Mannheim mit Spielzeugpistolen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Passantin hatte am Freitagabend den Notruf wegen drei Jugendlichen mit Pistolen alarmiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wegen der zunächst unklaren Lage wurden demnach mehrere Streifen zum vermeintlichen Tatort geschickt.

Mannheim (dpa/lsw) - Dort fanden die Beamten die drei Kinder im Alter von 11 bis 13 Jahren. Alle drei hatten sogenannte «Softair-Pistolen» dabei, die laut Polizei jedoch nicht immer gleich als solche erkennbar seien. Die Polizisten brachten die Kinder zu ihren Erziehungsberechtigten.

Mitteilung der Polizei