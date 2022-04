„Südwestpfalz-FDP fordert Tempolimit auf Autobahnen“ – so weit wollten die Liberalen dann doch nicht gehen.

Wenn die Alte Ixheimer Straße gesperrt wird, können die Zweibrücker trotzdem bis vor die Geschäfte fahren. Dort parken können sie aber nicht.

18 Jahre war Thomas Peifer aus Thaleischweiler Verbandsbürgermeister. Ende April nimmt er Abschied.

In Lemberg haben sie die Reißleine gezogen: Das kleine Brückenprojekt hat ungeahnte Kosten-Dimensionen angenommen.

Mit einem neuen Konzept will Waldfischbach-Burgalben nun endlich an den Kita-Bau gehen.

Ein völlig neues Küchenkonzept für die individuellen und auch digitale Wünsche der Gäste, digitale Bestellterminals, ein Tischservice sowie mobiles Bestellen und Bezahlen. So will sich künftig das Fast-Food-Restaurant McDonald’s in Pirmasens präsentieren.

Beim Pirmasenser Bausalon in der Messehalle stehen bis Sonntag die Elektromobilität und energiesparende Heizungsanlagen im Mittelpunkt des Interesses.

Kann ein Handy ein Eigenleben führen? So zumindest versteht das Pirmasenser Schöffengericht die Erklärungen eines 34-Jährigen, der angeklagt ist, auf eben diesem Handy kinderpornografische Daten und Bilder gespeichert zu haben.