Mitten über die Verkehrsinsel auf Höhe des Storchenparks ist nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen ein 63-Jähriger mit seinem Auto gefahren. Dabei habe er zwei Verkehrsschilder umgefahren, sein Kennzeichenschild verloren und sei danach unerlaubt weitergefahren. Die Beamten fuhren demnach kurz darauf zur Wohnanschrift des Mannes. Der Fahrer sei geständig gewesen und habe den Unfall mit einem Schwächeanfall begründet. „Ein sofortmedizinischer Behandlungsbedarf bestand allerdings in Gegenwart der Beamten nicht“, heißt es von der Polizei. Den 63-Jährigen erwarten Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort, so die Beamten. Außerdem habe er seinen Führerschein abgeben müssen.