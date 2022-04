Einen guten Start legte am Freitagmorgen der Bausalon nach zweijähriger Auszeit hin. Die Besucher strömten in die Messehalle, wo rund 70 Aussteller ihre Stände aufgebaut haben. Bis zum Sonntag wird über alle Themen rund um das Bauen und Elektromobilität informiert. Wobei vor allem Anbieter von Ökoheizungen umlagert sind.

Genau so wie es Messe-Veranstalter Michael Frits beim Bausalon in Merzig im März erleben konnte, war es auch am Freitagmorgen in Pirmasens. Der Stand des Holzheizungsbauers Fröling aus Österreich war einer der Publikumslieblinge. Die Berater waren im Dauereinsatz, um beispielsweise Hybridheiztechniken zu erläutern, mit denen Kunden ihre Häuser wahlweise mit Holz oder Gas beheizen können. In der Sonderausstellung zum Thema Elektromobilität sind viele sehr große Elektro-Geländewagen aufgefahren worden. Der kleine Stadtflitzer „Rocks E“ von Opel war aber am Freitagmorgen der Publikumsliebling, in dem praktisch ständig ein Besucher mal probesitzen wollte.

Der Bausalon ist in diesem Jahr mit vielen Fachvorträgen und Live-Musik wieder eine Erlebnismesse ohne jede Corona-Beschränkung. Der Erlebnischarakter fängt schon am Eingang an. Die Mietmaschinenfirma Gerach aus Münchweiler lädt dort zu „Baggerspielen“ und es dürfen sogar Frauen an den Steuerknüppel des Kleinbaggers, mit dem ein Löffel an der Baggerschaufel so bewegt werden muss, dass ein Golfball von einer Sandkiste zur anderen getragen wird. Hier werden kommende Wettshowtalente entdeckt.

Viele Branchen beklagen Lieferprobleme

An fast jedem Stand waren die allseits üblichen Lieferprobleme ein Thema. So auch beim Anbieter von Whirlpools, der seit Beginn des Bausalons mit von der Partie ist und nur voll des Lobes über die Pirmasenser Baumesse ist. Vor allem seit Corona laufe das Poolgeschäft richtig gut, meint Alexander Gracin.

Wenige Meter weiter präsentiert sich der in Pirmasens neue Fahrradladen. Hier stechen die so genannten Ruff-Cycles ins Auge. Das sind Elektro-Räder mit Bananensattel und leistungsfähigem Motor. Und ein Lastenfahrrad mit E-Antrieb wird auch präsentiert. Der Verkäufer verspricht, dass jeder Pirmasenser Berg und 200 Kilogramm Ladung damit bewältigt werden könnten.

Auch ganz neue Unternehmen am Start

Einer der größten Aussteller ist das Pirmasenser Unternehmen Up-Bauelemente. Hier freut sich Verkaufsleiter Wolfgang Knerr über die ganz neuen Zip-Screen-Fenstervorbauten, mit denen windstabil die Fenster auf Knopfdruck verdunkelt werden können. Ein neuer Trend seien Türen in Schwarzstahloptik, die mit echtem Eichenfurnier veredelt werden können.

Ein ganz neues Pirmasenser Unternehmen ist die Firma Ehrbaum, die beim Bausalon Möbel aus dicken und massiven Edelhölzern wie Olive, Kastanie oder 1000 Jahre alten Mooreichen anbietet.