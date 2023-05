Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Atomkraftwerke wieder anschalten, ein Tempolimit auf der Autobahn und womöglich noch schwere Waffen an die Ukraine liefern. Die Südwestpfalz-FDP konnte sich am Donnerstag nicht dazu durchringen, das von den Kollegen in Berlin zu fordern.

Wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine „bedarf es weiterer Kehrtwendungen der deutschen Politik“, schrieb der Zweibrücker Dieter Franck in seinem Antrag, den er am Donnerstagabend