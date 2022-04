Am Montag wird die Alte Ixheimer Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Sperrung beginnt ab der Hausnummer 4, der früheren Schuhmacherei Sebald – von der Ampelkreuzung aus gesehen das zweite Haus auf der rechten Seite. Die Stadtverwaltung betont, dass alle davorliegenden Gewerbe und Restaurants weiter aus Richtung der Gottlieb-Daimler-Brücke erreichbar sind. Als Beispiele nennt sie Radio Schwarz, die Restaurants Roma und Blaue Adria, Friseursalons, Goldschmiede Kurz und die Änderungsschneiderei D’Angelo. Auch der Kundenparkplatz von Radsport Sieber bleibt erreichbar. Wer von der Fruchtmarktstraße über die Bergstraße nach links in die Alte Ixheimer Straße fährt, kommt wegen der Sperrung zwar nicht weiter in die Landauer Straße, kann aber wenden. Die Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben. Es wird aber schwieriger, einen Parkplatz zu finden: Vor dem gesperrten Bereich wurde das absolute Parkverbot erweitert. Wer aus dieser Sackgasse herausfährt, muss am Döner-Imbiss Urfa und dem ehemaligen Scala-Kino nach links Richtung Lützelstraße. Dieser Teil der Alten Ixheimer wird dann nur von oben her befahrbar sein. Von der Lützelstraße her ist die Einfahrt ab Montag verboten. Die Alte Ixheimer und ein Teil der Maxstraße werden gesperrt, weil drei Gebäude abgerissen werden, um Platz für Neubauten zu schaffen. Wegen der Sperrung fahren die Busse auch nicht mehr den Busbahnhof und den Goetheplatz an, sondern weichen auf den Bahnhofsvorplatz aus.