Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen Manfred Scharfenberger (CDU) wird am Montag in einer Ratssitzung verabschiedet. Anschließend wird seine Nachfolgerin Silke Schmitt-Makdice (SPD) in das Amt eingeführt. Auf der Tagesordnung steht auch die Beigeordneten-Wahl. Für den Posten gibt es mehrere Kandidaten.

Die Hanhofenerin Silke Schmitt-Makdice wurde am 27. März in einer Stichwahl mit 53,9 Prozent der Stimmen zur neuen Bürgermeisterin gewählt. Die