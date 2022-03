Die SPD-Kandidatin Silke Schmitt-Makdice wird neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen. Die 42 Jahre alte Frau aus Hanhofen gewann in der Stichwahl mit 53,9 Prozent (3974 Stimmen) gegen CDU-Kandidat Harald Löffler. Die Verbandsgemeindeverwaltung musste das Wahlergebnis eine halbe Stunde nach der ersten Veröffentlichung korrigieren, weil in Mechtersheim falsch ausgezählt worden war. Der 51-jährige Harald Löffler aus Harthausen erzielte letztlich 46,1 Prozent (3401 Stimmen). Die Wahlbeteiligung lag bei 43,3 Prozent. Silke Schmitt-Makdice folgt auf Manfred Scharfenberger (CDU), der zum 1. Juli in den Ruhestand geht. Der 69-Jährige war dann insgesamt 23 Jahre hauptamtlicher Bürgermeister und somit Chef einer Verwaltung.