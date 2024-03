Die Pirmasenser trotzen der aktuellen Wirtschaftslage und planen eifrig ihre Urlaubsreisen. Dabei nutzen sie die Frühbucherrabatte der Reiseanbieter und wählen sowohl europäische als auch Fernreiseziele. Die RHEINPFALZ hat bei Reisebüros nachgefragt.

Die Pirmasenser Stadtspitze übt neben ihrem Job im Rathaus zahlreiche Nebentätigkeiten und Ehrenämter aus. Manche davon sind viel Arbeit, andere wenig. Am meisten verdient der OB nebenher, der jedoch auch die meisten Aufgaben wahrnimmt.

Mit der Zwangsversteigerung hat ein auswärtiger Immobilienunternehmer in Pirmasens nicht nur ein Haus auf dem Horeb übernommen, sondern auch gleich den Vorbesitzer, der nicht ausziehen wollte. Und dessen Verbindlichkeiten.

„Danken, loben, bitten, klagen“: Das sollen Patienten und Besucher in dem Ringbuch, das in der Klinikkapelle des Krankenhauses ausliegt. Doch wenden sich längst nicht alle, die sich dort verewigen, mit ihren Gedanken an Gott – manche suchen schlichtweg eine Zweizimmerwohnung oder eine neue Liebschaft.

Der Bau einer Holzkugelbahn ist schon länger Thema in Wilgartswiesen. Die Corona-Pandemie hatte das Projekt allerdings hinausgezögert. Nun kommt das Projekt endlich voran.

Das Gehölzschneideverbot hat mit der gesetzlichen Brut- und Setzzeit am 1. März begonnen. Dies hat zur Folge, dass Gehölzarbeiten wie Baumfällungen und Heckenschnitte zum Schutz der Tierwelt grundsätzlich erst wieder ab dem 1. Oktober erfolgen dürfen. Ausnahmen gibt es aber.

Nach der Grünschnittsammelstelle in Trulben soll in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land schon bald eine weitere Abgabestelle auf dem Kettrichhof eingerichtet werden. Der Kreisausschuss hat am Montag die vorbereitenden Arbeiten dazu vergeben.

An der Kundgebung unter dem Leitgedanken „Wie vor 91 Jahren – Hääschde gegen rechts“ auf dem Hauensteiner Rathausplatz am Sonntag haben knapp 300 Bürger teilgenommen.

Vor wenigen Monaten hat sich Nadja Vonknechten einen Jobtraum erfüllt: Gassigängerin. Die RHEINPFALZ hat sie einen Tag lang begleitet: Ein Gespräch über die Vierbeiner-Gruppe, Herrchen-Erziehung und Hundepsychologie.

Die Zweibrücker Stadtverwaltung ist zuversichtlich, den Kindern und Enkeln ein schuldenfreies Zweibrücken zu hinterlassen. Ein Entschuldungsprogramm des Landes soll’s möglich machen.