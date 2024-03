Mit der Zwangsversteigerung hat ein auswärtiger Immobilienunternehmer in Pirmasens nicht nur ein Haus auf dem Horeb übernommen, sondern auch gleich den Vorbesitzer, der nicht ausziehen wollte. Jetzt soll der neue Besitzer die Schmutzwassergebühr von 48 Euro, die der Vorbesitzer verursachte, bezahlen. Die Stadtverwaltung zeigt sich gesprächsbereit.

Der Vorbesitzer rutschte wegen finanzieller Engpässe mit dem Haus in die Zwangsversteigerung. Ein Unternehmer ersteigerte das Haus und ließ den Mann, der sich weigerte, auszuziehen, letztlich per Gerichtsvollzieher aus dem Haus tragen. Lediglich ein paar Habseligkeiten habe er mitnehmen können, wie der Unternehmer am Donnerstag im Stadtrechtsausschuss schilderte. Der Mann sei kein Mieter gewesen und der Unternehmer deshalb auch nicht für die Schmutzwassergebühren zuständig, die der Vorbesitzer verursacht hatte, so seine Auffassung. Gegen den Gebührenbescheid legte der Unternehmer Widerspruch ein. Die 48 Euro will er nicht zahlen und forderte die Verwaltung auf, den Bescheid aufzuheben.

Der Eigentümer hafte trotzdem, belehrte ihn Hans-Jürgen Hess, der bei der Stadtverwaltung für Gebührensatzungen zuständige Abteilungsleiter. Ob der neue Besitzer gewusst habe, dass der Vorbesitzer einfach weiter im Haus blieb oder nicht, sei dabei egal, so Hess. „Die Last hängt am Grundstück“, betonte Hess, der darauf verwies, dass es nur um 48 Euro gehe und diese Summe im Widerspruchsverfahren unter Umständen sich verdoppeln könne. „Dass sie wegen 48 Euro so ein Theater machen und die Forderung nicht einfach niederschlagen, kann ich nicht verstehen“, meinte dagegen der Unternehmer, der die Berechtigung der Forderung anzweifelte und mehr Belege einforderte, die jedoch von den Stadtwerken zu besorgen wären.

Der Rechtsausschuss setzte das Verfahren bis Ende März auf Wunsch von Hess und dem Unternehmer aus. Die Verwaltung wolle mit dem Mann im persönlichen Gespräch klären, wie weiter verfahren wird. Man verstehe sich letztlich doch gut, wie Hess und der Betroffene mehrfach betonten.