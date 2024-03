Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Danken, loben, bitten, klagen“: Das sollen Patienten und Besucher in dem Ringbuch, das in der Klinikkapelle des Krankenhauses ausliegt. Doch wenden sich längst nicht alle, die sich dort verewigen, mit ihren Gedanken an Gott – manche suchen schlichtweg eine Zweizimmerwohnung oder eine neue Liebschaft.

Die Gebrauchsanweisung ist klar: „Danken – loben – bitten – klagen“ steht in großen Buchstaben auf dem Pult in der Kapelle, auf dem das Buch ausliegt. Daneben findet