Zwei Bauingenieurinnen aus der Ukraine haben nach ihrer Flucht in der Südwestpfalz in ihrem Beruf Fuß gefasst. Erleichtert hat dies nicht nur der international agierende Arbeitgeber, sondern auch das Jobcenter Pirmasens.

Die Produkte des Münzenversandhauses Reppa werden nicht nur in Katalogen, sondern auch in Fernsehshows präsentiert und verkauft. Die Sendungen und Werbespots dazu werden seit 2017 in Pirmasens aufgenommen, in den Reppa Studios. Ein Besuch hinter den Kulissen.

Was unserem Mundart-Autor zum Thema Hundefleischverbot in Südkorea einfällt, beschreibt Wolfgang Ohler hier in seinem Beitrag.

In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Städtischen Krankenhaus gibt es seit dem 1. Januar einen neuen Chefarzt.

Wer in der Stadt Zweibrücken zur Miete wohnt, muss dafür inzwischen deutlich tiefer in die Tasche greifen als noch 2021. Das besagt der neue Mietspiegel, der Anfang März in Kraft treten soll.

Mehrgenerationenplatz, Hochwasserschutz und Kommunalwahlen: Beim Neujahrsempfang in Rieschweiler-Mühlbach ging der Blick ins gerade angebrochene Jahr, aber auch darüber hinaus. Deutlich wurde, was für die Ortsgemeinde in den kommenden fünf Jahren wichtig wird.

Dass er nach 27 Jahren als Ortsvorsteher von Mittelbach-Hengstbach bei der Kommunalwahl nicht mehr für eine weitere Amtsperiode antritt, hat Kurt Dettweiler am Samstag beim Neujahrsempfang bestätigt. Er sprach unter anderem über die geplante Baustelle auf der Landesstraße 465, wo ein Fahrbahnteiler entstehen soll.

Karsten Schäfer aus Käshofen und Mathias Bißbort aus Großbundenbach haben am Samstagabend am Abzweig von Käshofen nach Großbundenbach an der L465 schon das fünfte Bauern-Mahnfeuer binnen zwölf Tagen in der Region organisiert.

Weil in Blieskastel vermutlich ein Schüler Pfefferspray in der Geschwister-Scholl-Schule versprüht hat, mussten am Montag alle 294 Schüler evakuiert werden. 13 Personen wurden schwer verletzt.

Die Heinrich-Bürkel-Galerie in Pirmasens ist so alt wie das Forum Alte Post, in dem sie sich befindet. Die Dauerausstellung soll nun umgestaltet werden.

Das erste Winterwochenende des Jahres liegt hinter uns, der Schnee wird gerade vom Regen weggespült. Eine RHEINPFALZ-Mitarbeiterin erinnert sich an wilde Rodeltage in den 1960er Jahren.

Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land hat 27 Häuser und Unterkünfte angemietet, um derzeit 120 Flüchtlinge und Asylbewerber unterzubringen. Die Suche nach weiteren Wohnungen wird immer schwieriger.