Die Produkte des Münzenversandhauses Reppa werden nicht nur in Katalogen, sondern auch in Fernsehshows präsentiert und verkauft. Die Sendungen und Werbespots dazu werden seit 2017 in Pirmasens aufgenommen, in den Reppa Studios. Ein Besuch hinter den Kulissen.

Das erste, was beim Betreten des Fernsehstudios beim Münzenversandhaus Reppa ins Auge fällt, sind die meterhoch übereinander gestapelten Goldbarren an der Rückwand. Stück für