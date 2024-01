In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Städtischen Krankenhaus gibt es seit dem 1. Januar einen neuen Chefarzt. Nachdem der langjährige Leiter Hans-Georg Kläber in den Ruhestand getreten ist, hat dessen Position mit Peter Weiss der bisherige leitende Oberarzt übernommen.

Ebenso aus eigenen Reihen wurde laut einer Mitteilung Ursula Zinßius zur leitenden Oberärztin ernannt. Ab 1. Februar ist zudem Alsu Zhachik als neue Oberärztin in der pädiatrischen Abteilung tätig.

Peter Weiss ist bereits seit 2002 am Städtischen Krankenhaus tätig. Von der Insel Rügen kommend, hatte der heute 51-jährige Familienvater unmittelbar nach seinem Examen zunächst als Arzt im Praktikum angefangen und wurde 2009 Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Am Westpfalzklinikum Kaiserslautern bildete er sich über drei Jahre zum Neonatologen aus.

Aufgrund dessen legt er der Mitteilung zufolge als Chefarzt einen seiner Schwerpunkte auf die Versorgung von frühgeborenen Kindern in enger Kooperation mit den Kinderkliniken des Westpfalzklinikums und der Universitätsklinik in Homburg. Geplant sei zudem die Etablierung einer Sprechstunde für Kinder mit Stoffwechselerkrankungen, sobald die neue Oberärztin Alsu Zhachik ihre Fortbildung im Bereich Endokrinologie abgeschlossen hat.