Carsten Schäfer aus Käshofen und Mathias Bißbort aus Großbundenbach haben am Samstagabend am Abzweig von Käshofen nach Großbundenbach an der L465 das fünfte Bauern-Mahnfeuer binnen zwölf Tagen in der Region organisiert. „250 interessierte Bürger plus 70 Traktoren und deren Fahrer waren mindestens vor Ort“, schätzt der Landwirt Christian Kau. Die Proteste und Aktionen gegen die Rücknahme von Subventionen sollen weitergehen – unter dem Motto „Wir geben nicht auf, wir nehmen nur Anlauf“. Die Verpflegung während der Mahnfeuer wird meist von ortsansässigen Metzgern, Bäckern und Einzelhändlern gestiftet. Die Landwirte freuen sich über diese Solidarität, auch aus der Bevölkerung. Spenden, die bei den Feuern gesammelt werden, wolle man weiterreichen. Aber noch sei unklar, wohin. Das angemeldete Mahnfeuer fand mit Unterstützung der Feuerwehr statt. Die Zweibrücker Polizei kam mit zwei Streifenwagen vorbei, um zu kontrollieren, ob alles ordnungsgemäß verläuft. Es gab keine Beanstandungen.