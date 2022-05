Experte wirbt für Rückkehr der Wölfe: „Pfälzerwald als Lebensraum ideal“

Im Westerwald sind Wölfe wieder heimisch – und sorgen für Verdruss nicht nur bei Viehhaltern. Warum er die Angst vor Isegrim für heillos übertrieben hält, erläutert der Pfälzer Wolf-Experte Michael Eichhorn im Gespräch mit Martin Schmitt. Und verrät, wer der größte Feind des Wolfes ist. Zum Artikel

Brandserie in Unkenbach: Freispruch für 15-Jährigen

Das Schöffengericht war von seiner Schuld überzeugt, in höherer Instanz aber wogen die Zweifel schwerer: Der Jugendliche, der auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Unkenbach (Donnersbergkreis) Feuer gelegt haben soll, ist rechtskräftig freigesprochen worden. Zum Artikel

Wie sicher ETF-Anlagen in Krisenzeiten sind

Immer mehr Anleger setzen auf passive Indexfonds. Die ETF-Expertin Chris Hofmann sprach mit Anna Heidt über die Zukunft dieses prognosefreien Investierens. Zum Artikel

Kuckucksbähnel fährt wieder

„Der Zuspruch war ordentlich, aber es ist noch immer Luft nach oben“, sagt Ralf Rudolph über den Saisonauftakt des Kuckucksbähnels, das am Sonntagvormittag zum ersten Mal in diesem Jahr in Richtung Elmsteiner Tal gestartet war. Zum Artikel

Autofahrer auf der B48 schwer verletzt

Schwer verletzt wurde am Sonntag ein 68-jähriger Autofahrer bei Johanniskreuz. Sein Wagen brannte aus. Zum Artikel

Nun kann alles passieren – FCK im Wechselbad der Gefühle

Der 1. FC Kaiserslautern hat nur noch eine theoretische Chance auf Platz zwei in Liga drei. Vielmehr muss er achtgeben, nicht den Relegationsrang einzubüßen. Zum Artikel

Energieberaterin : Darum sind viele Ratsuchende erst einmal enttäuscht

Die Preise für fossile Brennstoffe explodieren, ihre Verfügbarkeit könnte demnächst massiv eingeschränkt sein. Vor diesem Hintergrund haben Energieberater Hochkonjunktur. Nicole Siepe, für den Landkreis Bad Dürkheim zuständig, weiß, dass viele Ratsuchende von den Empfehlungen enttäuscht sind. Zum Artikel