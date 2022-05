„Der Zuspruch war ordentlich, aber es ist noch immer Luft nach oben“, sagt Ralf Rudolph über den Saisonauftakt des Kuckucksbähnels, das am Sonntagvormittag zum ersten Mal in diesem Jahr in Richtung Elmsteiner Tal gestartet war. Das sei wohl auch den vielen Festen zum 1. Mai in der Region geschuldet. Aber er wolle nicht jammern, „schließlich sind wir froh, überhaupt fahren zu dürfen“, sagte er mit Blick auf die mauen Corona-Jahre.

Ein Vorteil sei gewesen: Wer Abstand halten wollte im Zug, konnte das auch tun. Rund 300 Fahrgäste waren laut dem Eisenbahner-Chef bei der „Jungfernfahrt“ der neuen Lok mit dabei, mindestens noch einmal so viele hätten hineingepasst. Entlang der Strecke hätten sich viele Zaungäste und Fotografen versammelt. Während der Fahrt hätten sich die Eisenbahner mit der neuen Lok vertraut machen können: „Wie viel Kohle braucht sie, wie viel Wasser – die Lok kennen zu lernen, ist für uns alle eine hochspannende Sache.“