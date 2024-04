In diesem Jahr liegt der Maifeiertag mitten in der Woche, sodass sich der Radfahrer-Verein Bolanden dazu entschlossen hat, die zusammengewachsenen Veranstaltungen Volksradfahren und Maigrillen auf zwei separate Termine aufzuteilen.

So wird am Sonntag das Volksradfahren durchgeführt und das Maigrillen findet dann nach kurzer Erholung dann am folgenden Dienstag statt. Beide Veranstaltungen bleiben jedoch auf dem Bolandener Marktplatz in der Bennhauser Straße. „So hält sich der technische und planerische Aufwand im Rahmen“, war aus den Reihen der Vorstandschaft zu hören.

Das Volksradfahren findet bereits zum 39. Mal statt. Die familienfreundliche Strecke mit rund 16 Kilometern Länge auf befestigtem Untergrund durch die Region kann nach Zahlung einer Teilnahmegebühr (Kinder zwei Euro, Erwachsene vier Euro) ab 10.30 Uhr im eigenen Tempo bewältigt werden. Der Verlauf ist so gewählt, dass er auch für ungeübte Radler gut zu bewältigen ist. Und wer danach noch Energie hat, fährt einfach noch eine oder zwei Runden.

Für die Freunde des Radsports

Auf dem Marktplatz wird im Anschluss wieder ein reges Treiben von radsportlich Gleichgesinnten entstehen – und gerade für die kleinen Gäste wird wieder einiges geboten werden. Kontrollschluss auf der Strecke wird gegen 16 Uhr sein und danach klingt diese Veranstaltung so langsam aus.

Am kommenden Dienstag werden dann die Grillstellen auf dem Marktplatz positioniert, und das Feiern mit dem RVB geht in die nächste Runde. Hier wird es weniger sportlich, aber gemütlich. Beginn des Maigrillens ist auf 18 Uhr angesetzt und die Grillstellen werden gegen 18.30 Uhr entzündet. Kinder können an einer separaten Feuerstelle ihr eigenes Stockbrot zubereiten und genießen.