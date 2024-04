Mit ihrer Ausgabe „Local Heroes“ hat die Schülerzeitung der Kars im Januar beim Wettbewerb des Landes den ersten Preis erzielt. Die Redaktion stellt drei ihrer Helden vor.

Die Redaktion der Schülerzeitung der Konrad-Adenauer-Realschule plus (Kars) zehrt noch immer von der Preisverleihung im Januar im Bildungsministerium in Mainz. „Die Redaktion durfte den begehrten ersten Platz beim Schülerzeitungswettbewerb Rheinland-Pfalz von Bildungsministerin Stefanie Hubig höchstpersönlich entgegennehmen“, heißt es in einer Mitteilung der Schülerzeitung. Leonie Schubert, Philip Stange, Janik Beiersdörfer, Ana Antunes, Alessandro Barison, Alexander Mellein, Sophia Fletzorek, Delia Helfrich, Angelo Zorzi und Jaron Bähr aus den Klassenstufen 7 bis 10 wirken in der Redaktion mit und werden dabei von der Lehrerin Andrea Haltmayer beraten.

Bei einem Besuch in der Lokalredaktion der RHEINPFALZ in Landau entstand die Idee, die Schüler könnten die Tageszeitung mit einem Beitrag bereichern. In der preisgekrönten Ausgabe „Local Heroes“ werden „echte Helden unseres Alltags“ in den Mittelpunkt gestellt. „Deshalb wollen wir auch in diesem Zeitungsartikel Helden des Alltags aus unserem Umfeld in all ihren Facetten feiern“, schreibt die Redaktion. „Egal, ob es darum geht, für Gerechtigkeit einzustehen, für das zu kämpfen, was uns am Herzen liegt, seiner Leidenschaft nachzugehen oder anderen Menschen zu helfen – jeder kann ein Superheld in seiner eigenen Welt sein.“

Unterstützung für die Mitschülerinnen (von links): Oleksandra Kovtunenko, Kristien Rohrbeck und Mariia Taran. Foto: Kars

Märchenland Ukraine

Kristien Rohrbeck beeinflusst durch ihr Mitgefühl, ihre tiefe Verbundenheit zu ihrer Kultur und ihr verantwortungsvolles Handeln das Ankommen von aus der Ukraine geflüchteten Jugendlichen an ihrer Schule positiv. Kristien Rohrbeck wurde 2007 als Tochter einer ukrainischen Mutter und eines deutschen Vaters in Deutschland geboren. Sie wuchs sowohl mit der deutschen als auch der russischen Sprache auf, die sie von klein auf fließend beherrschte. Doch ihre Verbundenheit zur Ukraine reicht weit über die Sprache hinaus, denn schon als Kleinkind verbrachte sie jedes Jahr ihre Ferien im Heimatland der Mutter, genauer gesagt in der Stadt Schytomyr, etwa 100 Kilometer von der Hauptstadt Kiew entfernt. „Für mich war die Ukraine als Kind immer wie ein Märchenland und ein magisches Abenteuer“, erklärt die heute 16-Jährige mit funkelnden Augen, denn hier konnte sie ihre Großfamilie besuchen, die ukrainischen Traditionen leben und viele Freizeitangebote genießen.

Doch seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 und dem folgenden Krieg in der Ukraine 2022 war es ihr nicht mehr möglich, ihre Verwandten zu besuchen. „Der Krieg traf uns wie ein schwerer Schlag ins Gesicht, und wir waren zunächst sprachlos angesichts der schrecklichen Nachrichten aus meinem geliebten Heimatland“, erzählt sie.

Hilfe auf dem Pausenhof

Trotz der Entfernung und der anhaltenden Sorge um ihre Verwandtschaft in der Ukraine fühlte sie sich verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen und den Menschen in ihrer Heimat in ihrer Not beizustehen. Mit elf Jahren hatte sie aus eigenem Antrieb Ukrainisch gelernt, um sich noch stärker mit ihren kulturellen Wurzeln zu identifizieren. Als der Krieg begann, wurde ihr die Bedeutung dieser Entscheidung nur noch klarer.

„Auf dem Pausenhof unserer Schule begegnete ich einer aus der Ukraine geflüchteten Familie, die verzweifelt mit einer Übersetzungsapp hantierte, um ein Formular zu verstehen. Ich sprach sie kurzerhand auf Ukrainisch an und bot ihr meine Hilfe an, die sie dankend annahm“, berichtet Kristien von den Anfängen. Seitdem übersetzt sie regelmäßig bei Lehrer-Eltern-Schüler-Gesprächen, hilft beim Ausfüllen von Formularen und unterstützt die aus der Ukraine angekommenen Jugendlichen beim Start an der Konrad-Adenauer-Realschule plus, damit sie sich schneller zurechtfinden. Sie habe sich verpflichtet gefühlt, denen, die alles verlassen und verloren haben, zu helfen, denn es fühle sich einfach bereichernd an, Gutes zu tun.

Praktikum in Mainz

Neben ihrem sozialen Engagement bemüht sich die 16-Jährige um politische Mitgestaltung, denn Nachrichten hatten in ihrer Familie schon immer einen großen Stellenwert. Deshalb war sie begeistert, dass die Schule am 9. November 2023 vier Landtagsabgeordnete aus Landau eingeladen hatte, um mit den Zehntklässlern über aktuelle politische Themen zu sprechen. Diese Chance habe sie nutzen wollen, nahm direkt in der ersten Reihe Platz und erhielt auch die Möglichkeit, eine Frage zum Krieg in der Ukraine zu stellen.

Nach dem Ende nahm sie all ihren Mut zusammen und sprach den Landtagsabgeordneten Florian Maier (SPD) an und bat ihn um Tipps, wie sie sich politisch engagieren könne. Zu ihrer großen Freude lud er sie in den rheinland-pfälzischen Landtag nach Mainz für ein Tagespraktikum ein. „Ich durfte eine spannende Sitzung des Bildungsausschusses mitverfolgen und dabei sogar unsere Ministerpräsidentin Malu Dreyer kennenlernen. Das war eine große Ehre“, schwärmt Kristien Rohrbeck und zeigt stolz das Foto von der Ministerpräsidentin und ihr auf ihrem Smartphone.

Ben Blädel, der Wissenschaftler. Foto: Kars

Filterwirkung des Ozons

Bens Blädels Engagement im naturwissenschaftlichen Bereich und sein Einsatz für die Schulgemeinschaft zeigen, dass auch junge Menschen einen bedeutenden Beitrag in der Wissenschaft und im Schulleben leisten können. Ben Blädel, Schüler der zehnten Klasse, hat sich bei dem bekannten Jugend-forscht-Wettbewerb gemeinsam mit seinem Mitschüler Niklas Posingies einen Platz auf dem Siegertreppchen gesichert. Seine Arbeit, die die Filterwirkung des Ozons in den verschiedenen Luftschichten von der schädlichen UV-Strahlung untersucht, zeigt seine Leidenschaft für die Wissenschaft.

Das Projekt begann als Idee im Physikunterricht, als das Thema Kosmos und Strahlung behandelt wurde. Angeregt von den Unterrichtsstunden begannen die beiden, einen Wetterballon mit einer Sonde auszustatten, die die Höhe, UV-Strahlung und Ozondichte in der Atmosphäre misst. Das Ziel war es, die Filterwirkung des Ozons in den unterschiedlichen Luftschichten zu untersuchen.

Forschen mach Spaß

Seit der achten Klasse ist Ben Blädel aktives Mitglied der AG Kars forscht und arbeitet seit der neunten Klasse eng mit seinem Freund Niklas an diesem Projekt. Gemeinsam präsentierten sie ihr Projekt in der Kategorie „Geo- und Raumwissenschaften“ vor einer Jury aus Lehrkräften, Professoren und Professorinnen und beantworteten anschließend Fragen.

„Fächer wie Mathe, Physik, Informatik, TUN und Chemie waren schon immer meine Favoriten. Das Forschen, das Verstehen von naturwissenschaftlichen Sachverhalten und das Lösen von Problemen machen mir einfach Spaß. Unser Projekt ermöglichte mir im Kleinen, das große Ganze zu verstehen“, schwärmt der Zehntklässler und erzählt, dass er nach seinem Schulabschluss plane, an der Konrad-Adenauer-Realschule plus die Fachoberschule im Bereich Technik und Informatik zu besuchen.

Schülersprecher und Nachhilfelehrer

Neben diesem Erfolg in den Naturwissenschaften haben ihn sein Einsatz in den verschiedensten Schulprojekten und sein Engagement für seine Mitschüler und Mitschülerinnen zu einer sehr geschätzten Person in der Schulgemeinschaft gemacht. Ben Blädel ist unter anderem Pate einer fünften/sechsten Klasse und erteilt nach Schulschluss Mathe-Nachhilfe im Projekt „Schüler helfen Schülern“. Seit zwei Jahren vertraut ihm seine Klasse das Amt des Klassensprechers an. Seit diesem Schuljahr hat er sogar die Position des Schülersprechers inne und vertritt die Ansichten sowie Belange aller Schüler und Schülerinnen.

Ben Blädel schätzt den Kontakt zu seiner Patenklasse, mit der er jeden Dienstag eine Spielpause verbringt. „Es ist schön, dazu beizutragen, dass sich auch die nächste Generation an unserer Schule so wohlfühlt wie ich. Ich lerne leicht und habe daher Zeit, mich aktiv für die Kinder einzubringen, die in naturwissenschaftlichen Fächern Lernschwierigkeiten haben. Besonders stolz macht mich, dass bei Gesamtlehrerkonferenzen und vielen anderen Terminen, wie zum Beispiel die geplante Erweiterung der Mensa, meine Anwesenheit und meine Meinung gefragt ist und auch wirklich Gewicht hat. So kann ich an der Mitgestaltung teilhaben. Es ist einfach ein gutes Gefühl, andere zu unterstützen und eine Stimme der Schülerschaft zu sein“, resümiert Ben Blädel auf die Frage, was seine Motivation sei.

Maik Sander muss auch schon mal von der Schulbank weg zu einem Einsatz. Foto: Kars

Begeisterter Feuerwehrmann

Durch seine Bereitschaft, anderen 24/7 in Not zu helfen, trägt Maik Sander dazu bei, seine Heimatstadt Landau sicherer zu machen, und zeigt, dass Jugendliche in Landau ehrenamtlich tätig sind. Schon als Kind war Maik Sander fasziniert von den großen roten Feuerwehrautos, die mit Blaulicht und Sirenen durch die Straßen fuhren. Diese Begeisterung entwickelte sich zu einer Begeisterung für den Feuerwehrdienst. Alles begann mit dem Eintritt in die Jugendfeuerwehr der Feuerwehrwache Landau. Mit 16 Jahren begann er dann die aktive Grundausbildung der Feuerwehr, die intensive theoretische und praktische Weiterbildung umfasste. Von Rechtsschutz, Aufbau eines Löschangriffs bis zur Rettung von Personen durch Knoten lernte Maik alles, was er für den Feuerwehrdienst benötigt, und bestand die Prüfung mit beeindruckenden 100 Prozent.

Mit dem Bestehen der Prüfung erhielt Maik zudem einen Pager, der ihm ermöglicht, Alarme auch während seiner Schul- und Freizeit zu empfangen und die Schule zu verlassen, um an Einsätzen teilzunehmen. Sein Engagement wird von der Schulleitung der Konrad-Adenauer-Realschule plus geschätzt und unterstützt. Bisher wurde er schon mehrfach zu Einsätzen gerufen. In besonderer Erinnerung blieben ihm ein Verkehrsunfall auf der A65, ein Kaminbrand in Landau, aber auch die Suche nach einer an Alzheimer erkrankten älteren Person in den Weinbergen unserer Region.

Stolz aufs Ehrenamt

In der nahen Zukunft strebt er die Tauglichkeitsprüfung als Atemschutzgerätetrainer an und plant, Jugendbetreuer zu werden, um seine Begeisterung für die Feuerwehr an die nächste Generation weiterzugeben. Beruflich möchte er nach dem Realschulabschluss im Sommer 2024 eine Ausbildung bei Wickert-Maschinenbau absolvieren.

„Feuerwehr ist für mich nicht nur ein Hobby, sondern ein Ehrenamt, auf das ich stolz bin. Es fühlt sich nach einem Einsatz unfassbar gut an, in dankbare Gesichter zu blicken und zu wissen, dass ich mit meiner Mannschaft dazu beigetragen habe, Menschen aus meiner Heimatstadt Landau in Notsituationen zu helfen“, sagt Maik Sander, ohne lange zu überlegen.