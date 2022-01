Grünes Licht für Covid-Pille

Das Mittel des US-Herstellers Pfizer könne bei erwachsenen Patienten eine schwere Erkrankung nach einer Corona-Infektion verhindern, teilte die EMA in Amsterdam mit. Zum Artikel

Leichen sind obduziert

Die Leiche der in Heidelberg von einem Kommilitonen getöteten Pfälzer Studentin ist laut Staatsanwaltschaft bereits obduziert. Zum Artikel

KfW-Förderstopp: Was Bauherren wissen müssen

Die Bundesregierung hat am Montag überraschend mitgeteilt, die Förderung von Energieeffizienzhäusern durch die staatseigene KfW-Bank werde auf Eis gelegt. Ein Programm wurde komplett eingestellt. Warum und wie geht es jetzt weiter? Zum Artikel

Wachsende Unruhe an Schulen

Die Corona-Infektionen bei Schülern in Rheinland-Pfalz haben sich in diesem Monat mehr als vervierfacht. In der Schulgemeinschaft wachsen Besorgnis und Unruhe. Zum Artikel

Freiheitsstrafe wegen gefälschtem Impfpass

Der Angeklagte hatte im Dezember in einer Apotheke im Landkreis Kaiserslautern einen gefälschten Impfpass vorgelegt. Zum Artikel

Wunsch nach dem Tod: Was soll der Staat regeln?

Die Sterbehilfe muss nach einem Verfassungsgerichtsurteil neu geregelt werden. Abgeordnete aus fünf Fraktionen legen dazu einen gemeinsamen Vorschlag vor. Zum Artikel

Urteil zu Klarnamenpflicht bei Facebook

Der Bundesgerichtshof hat im Streit von zwei Facebook-Nutzern mit dem sozialen Netzwerk entschieden, dass Nutzer sich in manchen Fällen Pseudonyme geben dürfen. Allerdings ist die Entscheidung auch nicht auf alle Konten des sozialen Netzwerks anwendbar. Zum Artikel

Pfälzer Lieblingswitz gesucht

Jetzt sind mal wieder die Mundartfans unter den RHEINPFALZ-Lesern gefragt: Der Pfalzredaktion gehen allmählich die Dialekt-Witze für „Heit schunn gelacht?“ aus. Das ist die Gelegenheit für unsere Leser, mit ihren Lieblingswitzen frischen Wind in die Sache zu bringen. Gefragt sind knackig-kurze Witze – natürlich auf Pfälzisch. Schicken Sie Ihren Witz per E-mail an: redpfalz@rheinpfalz.de