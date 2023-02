Hüttenkultur in Gefahr?

Fragen und Antworten: Der Pfälzerwald-Verein Hauenstein wehrt sich gegen eine aktuelle Forderung der Rentenversicherung von knapp 30.000 Euro. Und das, obwohl der Konflikt 2019 eigentlich geklärt wurde. Zum Artikel

Helfer aus der Pfalz auf dem Weg in Erdbebengebiet

Bei zwei Erdbeben in der Türkei und Syrien sind am Montag bereits Tausende Menschen ums Leben gekommen, auch Ludwigshafens Partnerstadt Gaziantep ist von den Beben betroffen. Helfer sind unterwegs. Zum Artikel

Flughafen Hahn: Noch zwei Bieter

Im Verkaufspoker um den insolventen Hunsrück-Flughafen Hahn hat der russische Investor Viktor Charitonin kein grünes Licht bekommen. Und es sind noch zwei weitere Kaufinteressenten aufgetaucht. Zum Artikel

Todesfahrt: Beschuldigter soll in Psychiatrie bleiben

Ein Mann soll seinen Vater getötet und auf der Flucht vier Radler angefahren haben – zwei starben. Der psychisch kranke Verdächtige soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft weiter in der Psychiatrie bleiben. Zum Artikel

Streiks in Postzentren: Was tun bei verspäteter Zustellung?

Ob das mit Spannung erwartete Mode-Paket oder die Rechnung des Gasversorgers: Viele Sendungen dürften wegen der Warnstreiks derzeit in den Verteilzentren der Deutschen Post stranden und auf ihre Weiterverarbeitung warten. Was Betroffene jetzt tun können. Zum Artikel

Das sagt die Künstliche Intelligenz „ChatGPT“ zur Pfalz

Weil es so eloquent fabulieren kann und damit bei oberflächlicher Betrachtung intelligent wirkt, ist das Computerprogramm „ChatGPT“ in aller Munde. Wir haben es gefragt, was es uns zur Pfalz sagen kann – und es gebeten, uns einen Pfälzer Witz zu erzählen. Zum Artikel

Ärger um B10-Ausbau: FDP nimmt Lastenrad aufs Korn

Beim Thema Straßenbau hört die Ampelharmonie im Mainzer Regierungsviertel auf. Die grüne Umweltministerin will keine Beschleunigung. Jetzt gibt es Gegenwind. Zum Artikel

Meinung: Gute Ultras, böse Ultras – Warum sich Pauschalisierungen verbieten

Das Zweitliga-Wochenende liefert einmal mehr Nachweise für die unterschiedlichen Gesichter ein und derselben Fankultur. RHEINPFALZ-Mitarbeiter Andreas Böhm ordnet ein. Zum Artikel

Zum Artikel

Wie die Regierung den Fachkräftemangel in den Kitas angehen will

In rheinland-pfälzischen Kindergärten fehlen nach Angaben des Bildungsministeriums über 1600 Erzieher und Erzieherinnen. Jetzt soll eine Werbekampagne helfen. Zum Artikel

Frau hortet Ratten in Wohnung – gut 800 Tiere befreit

Eine Tierhorterin hat mit gut 800 Ratten in einem Einfamilienhaus im Norden von Rheinland-Pfalz zusammengelebt. Nachbarn hatten sich über den Geruch beschwert. Zum Artikel

Glosse: Wie man richtig blinkt

Aus vermutlich gegebenem Anlass sieht der Landauer RHEINPFALZ-Lokalchef Sebastian Böckmann die Zeit gekommen für ein kleines Vademecum zum großen Thema Autofahren. Es folgt eine Anleitung zu einer aussterbenden Kunst: Der des Blinkens. Zum Artikel