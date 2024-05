Mit einer Bronzemedaille im Gepäck ist der Badmintonzweig vom diesjährigen Bundesfinale des Schulsportwettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ aus Berlin zurückgekehrt.

Die besten Schulmannschaften des Landes schlugen in der Bundeshauptstadt in zwei gemischten Wettkampfklassen (WK II: Jahrgänge 2007 – 2009; WK III: Jahrgänge 2009 – 2011) mit jeweils drei Jungen und drei Mädchen auf.

Dabei gelang dem Team des Heinrich-Heine-Gymnasiums Kaiserslautern in der Wettkampfklasse II der Gewinn der Bronzemedaille. Bereits in der Gruppenphase dominierte das HHG-Team und besiegte unter anderem die Sporteliteschule des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Nürnberg mit 5:2. Leider gelang später im Halbfinale gegen das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin kein Sieg im entscheidenden Mixed, sodass die Partie mit 3:4 verloren ging. In der Begegnung mit Berlin konnte aber vor allem Jonas Schmid (SV Fischbach) mit dem Sieg im ersten Jungeneinzel überzeugen. Im Spiel um Platz drei fuhr das HHG-Team der WK II dann einen ungefährdeten Sieg (6:1) gegen das Staatliche Sportgymnasium Jena ein.

Ersatzgeschwächtes Team in WK III auf Platz neun

Stark ersatzgeschwächt musste das HHG-Team der Wettkampfklasse III ins Rennen gehen. Krankheitsbedingt erfolgten bei den Mädchen einige personelle Änderungen, sodass das Team in der Gruppe den undankbaren dritten Platz belegte und fortan nur noch um die Plätze neun bis 16 spielen konnte. Hierbei gelang am Ende nach drei Siegen mit jeweils 4:3 gegen die Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Schleswig-Holstein immerhin noch der neunte Platz.