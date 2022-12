Spur der Verwüstung

Eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen hat nach Polizeiangaben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Kaiserslauterer Innenstadt randaliert und dort eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Zum Artikel

Faithless-Sänger gestorben

Faithless sind vor allem mit ihrer Liedzeile „I can't get no sleep“ weltbekannt geworden. Nun ist ihr Sänger Maxi Jazz gestorben. Zum Artikel

Unterwegs auf den Spuren des schrecklichen Hans Trapp

In manchen Landstrichen der Pfalz wird das Christkind von Knecht Ruprecht oder dem Belzenickel begleitet. In der Südpfalz und dem unteren Elsass hat das Christkind einen anderen Begleiter: Hans Trapp. Auf den Spuren des Ritters vom Berwartstein sind bis heute um Weihnachten herum Wanderer aus Weißenburg unterwegs. Zum Artikel

Lauterbach plant Gesetz gegen Aufkauf von Arztpraxen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will den Kauf von Arztpraxen durch Finanzinvestoren künftig verhindern. Zum Artikel

Expertin: Wie Weihnachtsbeleuchtung auf die Tierwelt wirkt

Lichterketten, blinkende Sterne, illuminierte Rentiere – in manchen Gärten ist es zur Weihnachtszeit auch nachts so hell wie am Tag, weil selbst auf den Tannspitzen bunte Lichtlein sitzen. Warum das für viele Tiere eine Qual ist, erläutert Wiebke Pasligh vom Naturschutzbund Deutschland. Zum Interview

Weihnachten in Charkiw: Santa kommt in die Metro

Zum Schutz vor Raketen wird in Charkiw Jesu Geburt unter Tage gefeiert. Batteriebetriebene LED-Ketten bringen Licht in die von Stromausfall geplagte Ukraine, wo Weihnachten dieses Jahr vorgezogen wird. Zum Artikel

Zehn Verschüttete unter Lawine vermutet

Bei einem Lawinenabgang in Österreich sind am Sonntagnachmittag nach ersten Erkenntnissen etwa zehn Wintersportler verschüttet worden. Zum Artikel

Mit Auto in Bahntunnel gefahren

Einen kuriosen Einsatz hat es bereits am Freitag in Ludwigshafen gegeben. Zum Artikel