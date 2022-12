Eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen hat nach Polizeiangaben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Kaiserslauterer Innenstadt randaliert und dort eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Laut Polizeibericht war die Gruppe von der Rummelstraße in Richtung Fackelstraße unterwegs. Dabei zerstörten sie unter anderem Weihnachtsdekoration, warfen Fahrräder umher und traten Pflanzenkübel um. Zwei der Jugendlichen wurden dabei von einer Streife beobachtet und konnten von den Beamten - teils unter Widerstand - festgenommen werden. Bei einem 20-Jährigen stellten die Polizisten bei einem Atemalkoholtest einen Wert von mehr als ein Promille fest. Das genaue Ausmaß der Zerstörung ist derzeit laut Polizei noch nicht bekannt, die Ermittlungen laufen. So wird auch noch der Besitzer eines Fahrrads gesucht, ein Bild des Rades hat die Polizei im Presseportal veröffentlicht. Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen.